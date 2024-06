Kolem projede cyklista a po delším tichu se ozve ťukání. Není to datel, ale sedmdesátiletý Jaroslav, který s trekovými holemi zdolává další kilometr. Před obědem si jich dává i sedm, aby se v seniorském věku udržel fit. Hrabák mu je sportovištěm už několik let. Vídat ho tam můžete dvakrát třikrát týdně.

Je to spíš les, ne opečovávaný parčíček. Převládají tu houštiny a asfaltové cesty bez laviček. Večer je lampou měsíc. A přece lidi na Hrabák chodí. Odpadkový koš, jeden z mála široko daleko, přetéká plechovkami od nápojů. Tady vás to paradoxně potěší. Je to důkaz, že tohle není odlehlá samota kdesi v Antarktidě, ale městské prostředí, které se přece jen alespoň trochu využívá.

„Byl bych rád, kdyby se tenhle park zachoval, ale neměla by to být divočina jako teď. Dovedu si představit lepší stav,“ říká za chůze mosteckou džunglí. Podle něj by lidi Hrabák víc navštěvovali a odpočívali v něm, pokud by měl běžné zázemí pro trávení volného času. Oceňuje, že město nechalo prosekat přebujelý porost v horní části u schodů, ale zeleň roste rychle, takže údržba je náročná.

Senior netouží po tom, aby Hrabák vypadal moderně jako nedávno zrekonstruovaný park Střed, kde je i kavárna a pódium. Uvítal by ale základní parkové úpravy, tedy udělat něco na posezení, instalovat koše a možná postavit něco pro děti, třeba jen malé hřiště.

Nahlas uvažuje, že proměna může mít hodně variant. Jiný přístup by si zřejmě vyžádala udržovanější horní část, zatímco ta spodní, dál od města, by mohla zůstat přírodnější. „Vršek bych zkulturnil, ale i do spodní části by mohlo chodit víc lidí,“ zamyslí se chodec, přidá do kroku a zmizí za zatáčkou.

Hrabák v Mostě, označovaný za park i lesopark, je na okraji města, mezi areálem dopravního podniku a městskou částí Čepirohy.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Za pár let tam možná budou sedět ženy na lavičce a jejich vnoučata na houpačce. Radnice totiž rozhodla o vypracování studie, která navrhne, jak by se dal Hrabák vylepšit. Primátor Marek Hrvol připustil možný vznik nové oddechové zóny.

„Lidé tam sice chodí, ale Hrabák dnes vypadá jako Šibeník před dvaceti lety. Je to jen zeleň s cestami,“ řekl. Diskuze, zda by se z Hrabáku měl stál udržovanější park pro jižní část města a co by měl obsahovat, bude součástí dalších jednání.

Primátor nevylučuje třeba workoutové hřiště a do budoucna i nějaké občerstvení. „Myslím si, že Hrabák má velký potenciál jako Šibeník nebo Ressl. Zatím je ale pořád netknutou zónou,“ dodal.

Důležité je, že inspirace přišla zdola, od lidí. Pořízení studie navrhl v rámci městského participativního rozpočtu David Kloc. „V současné době je park Hrabák zanedbán již u samotného vstupu. Je velká škoda, že tak krásné místo neslouží k odpočinku pro osoby, které v těsné blízkosti parku bydlí a samozřejmě také pro návštěvníky z přilehlých oblastí našeho města,“ uvedl ve svém písemném návrhu iniciátor studie.

V parku postrádá i vyžití pro sportovce, například workoutové hřiště. „Byl bych rád, kdyby se park Hrabák stal navštěvovaným parkem a zvýšila se jeho obliba mezi občany města. Nejsem architekt a ani urbanista, či dendrolog, proto navrhuji, aby na toto území byla zpracována studie,“ dodal. Nápad při hlasování získal od veřejnosti 826 hlasů, skončil celkově pátý z 19 návrhů na vylepšení Mostu.

Park Hrabák vznikl v 60. letech minulého století na šedesátihektarové výsypce stejnojmenné uhelné šachty, která se při rekultivaci zalesnila. Území bylo před zahájením prací extrémně nepříznivé pro zeleň a svahy erodovaly. Pomohly terénní úpravy a navážky ornice z předpolí dolu.

Hrabák pak byl označen za příměstský lesopark a proslul hlavně jako stanoviště pro příležitostné cirkusy, ke kterým vedla cesta s lavičkami, koši, osvětlením a stánky s cukrovou vatou a tureckým medem. Areál, který se dá po obvodu obejít za necelou hodinu, však po roce 1989 pustl a začaly problémy s vandalismem a černými skládkami.

Ochrana lesoparku Podle územního plánu je Hrabák přírodním lesoparkem, kde nelze budovat například obchody nebo činžáky. Přípustné jsou například jen stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (altány, odpočinková a informační místa) nebo sportovní a dětská hřiště. Menší část parku se před pár lety v plánu změnila na plochy rekreace, což umožňuje budoucí rozšíření místní zahrádkářské osady s chatami.

Například letos v únoru městské technické služby během jednoho dne odklidily přes tři tuny nepořádku. Teď jsou na cestách do parku závory se značkou zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům.

Obnova oddechové zóny byla aktuální ještě v roce 2002, kdy se revitalizace parku stala součástí volebních slibů. Nakonec se opravilo jen schodiště na vstupu od konečné tramvaje, kde město udrželo menší, atraktivnější část parku, ale bez teras s lavičkami a bez okrasného bazénku.

V posledním desetiletí se město zaměřilo hlavně na prořezávky hustého porostu a na odstřel divokých prasat. Studie na Hrabák je tak po delší době prvním pokusem o větší změnu. V minulosti nevyšel záměr výstavby desítek rodinných domů a město pak upravilo územní plán, který počítá s rozšířením ploch pro zahrádky na okraji parku.

Po finančně náročné rekonstrukci parku Střed za 120 milionů korun radnice letos nechystá žádnou obdobnou velkou stavbu. Soustředí se na menší projekty, které mají zvýšit atraktivitu parků a dalších míst pro odpočinek.

Řeší se například plánovaná výstavba jezírka na Šibeníku, kde bude menší molo a posezení. Možná už v příštím roce začne první etapa revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Pod Lajsníkem, kde se počítá s posílením funkce parku mezi budovami knihovny, policie a Sputniku.

