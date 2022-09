Před svatyní ze 14. století, která je nejstarší dochovanou stavbou v Mostě a patří mezi významné památky v Čechách, mělo SMM cedule s volebním sloganem „Pokora, rozum, odvaha“ a o venkovní gotické okno opřelo tabuli se svým volebním číslem a výzvou, aby lidé pro sdružení hlasovali.

„Je nám jasné, že šlo o určitý druh agitace. Ale lidi jsme neotravovali. Nerozdávali jsme jim letáčky. Ty si mohli vyzvednout v kapli Svatého Ducha, kterou si sdružení pronajalo. Do kaple mohl přijít svobodně kdokoliv. Pokud nechtěl, tak nemusel. To samé se týkalo balónků. Nikomu jsme je nevnucovali. Nebyla to forma propagace, kdy hostesky chodí po areálu,“ řekl Deníku zastupitel a lídr SMM Jiří Nedvěd, který balónky na slavnosti také rozdával.

Podle něj šlo o nedorozumění, protože sdružení mělo za to, že neagituje na území slavnosti. Navíc prý nebylo z počátku jasně dané, kde přesně začíná hranice areálu, zda u kovové zábrany se zákazem vjezdu, či až o sto metrů dál u nafukovací brány pro chodce. „Pak nám bylo řečeno, že oficiální vstup do areálu slavnosti začíná u zákazu vjezdu, a proto jsme se přesunuli tam,“ dodal Nedvěd.

Podle něj propagace sdružení na Mostecké slavnosti byla i reakcí na agitky politických rivalů na jiných městských akcích. Zjednodušeně řečeno, SMM zvolilo taktiku „když můžou oni, tak my taky“. Například na dni otevřených dveří v městském dopravním podniku bylo plno balónků hnutí ProMost, které na radnici vládne.

Vedení města agitaci SMM na okraji slavnosti při příchodu průvodu nejprve neřešilo, aby mohlo dokončit ceremoniál u hlavního pódia, kam v davu dorazila s jedním balónkem i delegace partnerského Marienbergu. Primátor Jan Paparega (ProMost) pak udělal šalamounské rozhodnutí, po kterém řada lidí balónky ochotně a ráda vypustila. Primátor z pódia divákům připomněl, co se na zábavě u kostela obvykle dělávalo. „Mosteckou slavnost jsme vždycky startovali tím, že letěly do vzduchu balónky. Vidím, že i letos máte v rukách spoustu balónků, tak pojďme!“ vyzval veřejnost a společně odpočítali start. „…tři, dva, jedna, letíme!“ zvolal primátor a politická propagace konkurenčního sdružení zmizela v oblacích.

Politická propagace během Mostecké slavnosti.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Spousta návštěvníků Mostecké slavnosti by možná uvítala skutečné balóny, aby s nimi mohli přeletět dopravní koridor mezi starým mostem a koncem třídy Budovatelů, kde musely proud lidí krkolomně kličkovat mezi podchody, schodišti, nepořádkem, injekčními stříkačkami a loužemi. Kdo nemá auto, chodí pěšky nebo se vozí tramvají ke Stovce, neměl jinou možnost, protože nový most u muzea není pro chodce.

„Doma vyhubuju manželovi, že nešel se mnou. Musela jsem požádat jednoho mladíka, aby mi s kočárkem do schodů pomohl,“ řekla jedna z maminek, které šly velkým špinavým podchodem podél tramvajové trati, protože do menšího podchodu u zastávky MHD zase natekla po kotníky voda. „Cesta na slavnost není úplně bezbariérová,“ připustila další z žen, které s malými dětmi pomohl partner. „Něco z té slavnosti by mohlo být v centru města,“ povzdechla si babička o holi, která pomalu zdolala schody na most a přidržovala se rezavého zábradlí.

Radnice v pondělí oznámila, že slavnost, kam byl volný vstup, navštívilo 40 až 50 tisíc lidí. „Je to odhad, ale myslíme si, že odpovídá tomu, jak byl zaplněný prostor u pódií,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. Město, které akci pořádalo, je s průběhem veselice velmi spokojeno. Slavnost, která byla poprvé dvoudenní, přinesla organizátorům nové zkušenosti i podněty k řešení.

Předností slavnosti byl například pestrý program pro všechny generace, hodně koncertů známých kapel či možnost platit občerstvení zvýhodněnou čipovou kartou.

Slavnost se podle Policie ČR obešla bez závažných incidentů. Během celé akce zaevidovala jeden přestupek proti majetku (krádež věcí z reklamního stánku) a řeší jeden trestný čin krádeže vloupáním do maringotky v lunaparku v neděli odpoledne. „Zahájili jsme úkony trestního řízení. Pachatel je zatím neznámý,“ řekl policejní mluvčí Václav Krieger.

Koncem měsíce bude rušno v centru sousedního Litvínova, kde se ve státní svátek ve středu 28. září bude konat městská Svatomichaelská slavnost s koncerty, sportem, divadlem, jarmarkem a bohoslužbami.