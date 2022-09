Kolik hodin u kostela vydrží, ještě neví. Je pátek po poledni a slavnost se teprve rozbíhá. K lunaparku, koncertním pódiím a stánkům s občerstvením přicházejí první skupiny návštěvníků. „Já toho hodně sním, takže uvidíme, jak dlouho tu budu,“ směje se havíř a přiznává, že na slavnosti má nejradši posezení u jídla. „Jsem spokojenej děda, který si užívá života,“ prohlásí muž, který vychoval tři děti a má osm vnoučat a deset pravnoučat. Ukazuje průkazku klubu seniorů pro horníky. Chce jít do oploceného VIP sektoru, který si na slavnosti nechala postavit pro horníky těžební firma. Drtivá většina kostelního areálu je však volně přístupná a koncerty jsou pro všechny zdarma.

Kuchaři olympionici učili v Mostě grilovat mládež. Lijáku navzdory

„Škoda, že žádnou kapelu neuvidím. Dneska jsem se přišel jenom podívat, jak to tu vypadá, protože za chvíli musím pryč a v sobotu jdu do práce na dvanáctku. Jinak bych na koncerty přišel,“ povzdechne si 52letý Jirka z Mostu, který si alespoň koupil na stojáka kofolu. Myslel si, že páteční program začne už dopoledne a že když přijde, bude zábava v plném proudu. Proto se v jednu hodinu odpoledne cítil trochu zklamaný a navíc nemohl najít stánek se svým oblíbeným pouťovým cukrovím. „Těšil jsem se na kokosky a marcipán,“ přiznává. Oceňuje ale, že Mostecká slavnost zůstává u kostela. „Tohle místo je super. Je lepší než v centru, kde by koncerty mohly lidem vadit,“ vysvětluje.

Do areálu na okraji Mostu se opět vešly kolotoče. Letos ale měla radnice obavy, aby se v lunaparku na Mostecké slavnosti nestalo podobné neštěstí jako v Havířově, kde se minulý týden při poruše kolotoče zranilo 17 lidí. „Vyzvali jsme proto provozovatele atrakcí, aby si je nechali znovu prověřit a aby dbali na bezpečnost,“ sdělila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.

Otevřou věž kostela

Jak vypadá slavnost z výšky, uvidí návštěvníci kostelní věže, která bude i v sobotu otevřena do 17 hodin. Vstupenka na vyhlídkový ochoz stojí 80 korun, ale prohlédnout si lze za 140 korun celý pozdně gotický chrám. Ten se od covidu potýká s nižší návštěvností. V minulých letech národní kulturní památku hodně navštěvovali i Němci, Nizozemci, Francouzi a občas přijeli Američané, ale pandemie to přerušila. „V tomto roce se cizinci nevracejí v takovém počtu jako dřív. Doufám, že v dalším roce se to změní,“ řekla kastelánka Zuzana Klimplová, která by opět uvítala autobusové zájezdy seniorů z Německa. Dvoudenní Mostecká slavnost by mohla tento výpadek alespoň trochu vynahradit.

Poblíž kostela je poprvé prostor pro stanování, v pátek odpoledne v něm ale ještě nikdo netábořil. Přesto tam stojí nepřetržitě hlídka, kdyby k večeru dorazili batůžkáři. Vedle tábořiště je úschovna kol.

Dorazí hudební hvězdy

Největší rušno má být v sobotu, kdy bude u kostela nejvíce koncertů a zábavy. Zazpívají třeba Lenny, Ben Cristovao, UDG, Monkey Business, Trautenberk či Ivan Mládek.

Ve 12.30 vyrazí z 1. náměstí ke kostelu průvod s dechovkami, mažoretkami, vlajkonoši a zástupci různých organizací. Součástí veselice budou od 10 do 18 hodin Hasičské slavnosti a sportovní zóna pro děti. Veřejnost může slavnost zkombinovat s dnem otevřených dveří v areálu dopravního podniku v Mostě, který ukáže své zázemí od 9 do 12 hodin.