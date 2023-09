Mostecká policie měřila rychlost. Povolenou překročilo dost řidičů

Dopravní policisté v minulých dnech rozhodili na silnicích Mostecka radarové pastičky. Od středy do pátku se během dopravní akce do nich chytila šedesátka řidičů, kteří přišlápli rychlostní pedál více, než jim to povolovaly předpisy. Kromě hlavních tahů Mosteckem byl radar také v obcích. Třeba Havrani nebo Obrnicích. Kromě „závodníků“ padli do pastí také řidiči se zákazem a posilnění alkoholem.

Měření rychlosti Policie ČR, ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Fanta