Jan s otužováním začal teprve letos na podzim, protože loni, kdy se jezero otevřelo pro veřejnost, ještě nenašel odvahu. Teď chodí k jezeru přibližně třikrát týdně. Patří tak k lidem, kteří při pravidelných návštěvách uvidí další zvelebování rekreačního areálu.

Když byl v pondělí 27. prosince ve vodě, dva technici instalovali vedle dětského hřiště u pláže nový přístřešek, kde bude nabíječka na elektrokola. „Turistický potenciál jezero určitě má. Budou se sem chodit koupat další lidi a hodně z nich bude z jiných měst,“ odhaduje Jan situaci v příštím roce. Letos měl u jezera problém jen se slunečním žárem. „Když sem přijdete v létě a je tu pětatřicet stupňů, tak se nemáte kam schovat, protože tu není moc stínu. Slunečníky bývají obsazené a stromů tu moc není. Takže pokud máte děti, nedá se tu s nimi dlouho vydržet,“ dodává otužilec, který se těší na vylepšování zázemí pro rekreanty.

„Vypadá to tu hezky. Voda je nádherně čistá a ideální na koupání a sportovní vyžití,“ přidá se 36letý Václav, který se také chodí koupat i v zimě, kdy nepřestává fungovat občerstvení mezi pláží a hlavním parkovištěm.

Město Most hodlá v příštím roce služby v této zóně rozšířit. Do zvýšení počtů stánků s gastroprovozem chce investovat šest milionů korun a do různých atrakcí čtyři miliony korun. Také se mají sázet další borovice a na druhém patře plážové terasy se objeví i řada nových slunečníků, což zajistí městské technické služby. Zabezpečení pořádku a svozu odpadků z areálu usnadní připravované umístění velkých polopodzemních kontejnerů. Schválené je zastřešení venkovního prostoru u současného občerstvení, aby hosté mohli v pohodě a teple sedět u stolků i při nepříznivém počasí. To však neodrazuje přírodovědce, kteří v rekultivované krajině nadále pozorují například ptactvo, které si udělalo z jezera jedno z největších zimovišť v ČR. Někteří ornitologové označují tuto vodní část Mostu za Bajkal. „Tak jezero přezdíváme od začátku a v našem ornitoklubu mu jinak neřekneme,“ sdělil fotograf přírody Miloslav Anderle.

Autobusy až na pláž

K jezeru i v zimě zajíždí od vlakového nádraží městská autobusová linka 16. Od 12. prosince platí nový jízdní řád, podle kterého jezdí autobus do rekreační zóny během dne jednou za hodinu. Kromě jezera Most bude město investovat do sousedních jezerních areálů Matylda a Benedikt. Na bruslařském a cyklistickém okruhu na Matyldě se bude v první etapě instalovat veřejné osvětlení. „Věřím, že to občané ocení. A rovněž tam chceme rozšířit zázemí občerstvení,“ informoval nedávno náměstek primátora Marek Hrvol.

Na Benediktu je v roce 2022 v plánu rekonstrukce starého letního amfiteátru, na což město vyhradilo skoro 17 milionů korun. Počítá se i s opravou bruslařské dráhy v zadní části, kde do ní prorůstají kořeny.