Dita Weberová otevře u jízdárny bránu do ovocného sadu a pustí do něj tři starší dívky na koních. „Vemte dvakrát višně,“ řekne. Neznamená to, aby děvčata přinesla dva kýble bio ovoce, ale aby dvakrát objela část rodinných sadů. I ty 48letá chovatelka koní využívá během letních příměstských táborů.

Seznamují se s koňským světem, s dalšími domácími zvířaty, baví se hrami, cvičí či soutěží v pronajaté tělocvičně nebo jezdí na výlety. K největším zážitkům patří, když s koňmi vyrazí k nedalekému rekreačnímu areálu Benedikt. „Jedeme přímo odsud po kopytě a koní bereme víc.

Děti jsou nadšené, že jedou mezi lidmi,“ říká paní Dita. Zájem o tábor mají i rodiny z jiných měst, například Prahy. Klub proto uvažuje o možnosti ubytování v jezdeckém areálu, kde žije šestnáct koní.

Ke klubu patří jezdecká škola pro děti a dospělé, jezdecký oddíl a hobby horse, což je sportovní pohybová příprava malých dětí za použití plyšového koníka na tyčce a v autentickém prostředí.

Jejím prvním koněm byl dostihový Gól

Dita Weberová ví, co dělá. Nejprve absolvovala střední pedagogickou školu a pak studovala vyšší odbornou školu zemědělskou. Je akreditovaná na výcvik jezdců a koní a je také instruktorkou tělovýchovy. Před založením jezdeckého klubu byla takzvanou pracovní jezdkyní u dostihové stáje, měla hospůdku a byla také nehtařkou s vlastním salonem pro ženy.

Jejím prvním koněm byl dostihový Gól. „Do něj jsem prostě byla zamilovaná,“ vzpomíná. Zlom nastal v roce 2010, kdy s pomocí manžela podnikajícího v autoservisu vybudovala u rodinných sadů vlastní jezdecký areál se stájí a kompletním zázemím a vybavením pro výuku jízdy na koních. V areálu lze vidět i kozy, ovce, pávy, morčata, slepice, králíky, psy, ryby a také volně pobíhající prase Bertu, což je místní miláček.

„To je zvíře, které vás nikdy nenechá bez úsměvu,“ říká paní Dita, která před dvěma lety čelila krizi. Během pár týdnů totiž onemocnělo jedenáct koní, které začaly trpět dušností. Vyšetřením se zjistilo, že příčinou byla plíseň uvnitř balíků koupeného sena. Léčení zvířat s oslabenými plícemi bylo náročné a zdlouhavé a zahrnovalo i praní sena, aby se zbavilo prachu, nebo inhalování v solné jeskyni. „Tehdy jsem si myslela, že to nezvládnu,“ svěřuje se chovatelka. Nakonec se koně podařilo vyléčit a nyní jim prospívá pobyt venku.

Svůj příběh Dita Weberová vylíčila na webu jezdeckého klubu

Hned v úvodu píše: „Již od malička miluji koně. Domnívám se, že jsem se narodila s podkovou na čele.“ Kvůli problémům s kyčlemi v dětství nemohla jezdit závodně, a tak od šesti let jezdila alespoň na ponících v TJ Svinčice. Kvůli škole měla pak od koní od svých 17 do 25 let pauzu, ale pak jí to chybělo, vrátila se a v roce 2001 získala jezdeckou licenci. Později se stala majitelkou závodního koně - byl to již zmíněný Gól. „Po ukončení jeho dostihové kariéry jsme mu s mým manželem vybudovali bydlení u nás doma, a tím to vše začalo,“ uvedla zakladatelka Jezdeckého klubu Splněný sen, kde se pořádají také různé společenské akce, třeba i netradiční svatby. Koně s děvčaty z jezdeckého oddílu jsou k vidění také na akcích v Mostě, kde vozí děti.