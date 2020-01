Šestatřicetiletá Petra se s kočárkem ráda prochází po Zahražanech za mosteckým muzeem. Mezi starými vilami nachází s miminkem klid, protože tam nepotkává pochybné partičky. Ty podle ní lelkují na sídlištích nebo u Centralu, kde pocit bezpečí klesá. Petra si dříve nástrahy ulic tolik neuvědomovala, protože jezdila hodně autem. Na rodičovské dovolené, kdy chodí častěji pěšky, se to ale změnilo.

„Teď si víc všímám lidí okolo,“ řekla v parku mezi stadionem a knihovnou. Loni v tomto parku zaslechla tři kluky, kteří se na chodníku před ní radili, zda jí něco udělají. „Než jsem stačila zareagovat, jeden z nich rozhodl, že mě nechají být,“ svěřila se.

Podivné existence jsou téměř všude

„Tady to ještě jde, ale horší jsou Stovky, Šestistovky nebo Sedmistovky. V Mostě je těžké najít ideální lokalitu. Někdy se tu člověk bojí,“ popsala. Most ale podle ní není výjimka. Podivné existence ji zneklidňovaly i v novém pražském sídlišti, kde dříve bydlela.

Podobné příběhy mohou zlepšit činnost městské policie, která do 15. ledna zkoumá u Mostečanů pocit bezpečí. Názory a podněty obyvatel strážníci shromažďují pomocí anonymního dotazníku. Lidé v průzkumu například známkují práci městské i státní policie, hodnotí prevenci kriminality, určují, z koho mají největší strach, kterým místům se vyhýbají a na co se mají strážníci zaměřit.

„Průzkum nám umožní získat přehled o stěžejních problémových oblastech ve městě z pohledu občanů. Můžeme tak doplnit informace, které čerpáme z různých zdrojů, jako je statistika přestupků městské policie, mapa kriminality nebo nově pocitová mapa,“ sdělil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Dvacet otázek

Na 20 otázek lze odpovědět on-line z počítače, mobilu či tabletu. Odkaz je na webu města nebo přímo na www.vyplnto.cz. Tištěné dotazníky jsou v recepci radnice, kde je i sběrná schránka.

Po vyhodnocení odpovědí se má upravovat práce strážníků a preventistů, aby se pocit bezpečí u Mostečanů zvýšil. Předloni podobný průzkum například ukázal, že narostly obavy z parků. Proto se v nich zvýšil dohled a čtyři parky (Střed, Šibeník, u stadionu, u restaurace Konírna) začaly sledovat nové městské kamery s nočním viděním a se záznamem.

„Chodí tudy hodně opilců a zdržují se tu. Teď je klid, protože je zima, ale po oteplení tu bude zase rušno,“ řekla v parku u stadionu 46letá Šárka.

Kamery stály více než 600 tisíc korun, z toho většinu zaplatilo ministerstvo vnitra v rámci podpory prevence kriminality. Městská policie nedávno získala milion korun na další tři kamery a modernizaci operačního střediska. Oba schválené projekty chce realizovat do června 2020, kdy začne monitorovat oblasti kolem ulic ČSA, Josefa Skupy, Žatecká, SNP, Alej Boženy Němcové a okolí bloku 5. V provozu tak bude celkem 84 městských kamer.

Co si o nich Mostečané myslí a kde by je ještě chtěli mít, je také součástí průzkumu pocitu bezpečí. Petra ho zatím našla na Zahražanech, ale hledá i jinde. Z Mostu se chce odstěhovat. „Nevidím to tu nadlouho,“ povzdechla si.