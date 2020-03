„Zdravotníci budou vyšetřovat pouze nemocné odeslané do odběrového místa Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,“ upozornil náměstek pro řízení zdravotní péče Aleš Chodacki z Krajské zdravotní, která zprovozní celkem pět venkovních stanovišť na testy. Kromě Mostu jsou v Ústí nad Labem, Chomutově, Teplicích a Děčíně.

Mostecké odběrové místo tvoří stan a dva žluté kontejnery ohrazené páskou se zákazem vstupu. Ve středu 18. března v poledne na test přišel první pacient, který si spletl datum. „Mám teplotu a není mi dobře,“ řekl u prázdného sektoru. Měl roušku, mluvil a chodil pomalu a působil zmateně. Když nenašel tým v ochranných oblecích, zklamán odkráčel k lavičce u polikliniky, kde vytáhl z tašky jakési papíry. Uvedl, že měl na test přijít, ale že teď půjde domů a vrátí se ve čtvrtek. Předtím možná zavolá na krizovou linku.

Nebyl sám, kdo v Mostě vypadal bezradně. U zástávky MHD nad aquadromem seděla na lavičce žebrající seniorka bez roušky. Měla jen berle a kabelku. „Syn mi umřel a všechny peníze jsem dala na pohřeb. Neměla jsem na nájem a majitel bytu v ulici Hutnická mě vyhodil. Týden žiju na ulici a nevím, kam jít,“ řekla. Strážníky zavolat nechtěla. Sdělila, že už byla na sociálce a zajde do azylového domu.

Přestože epidemiolog Josef Kočí kolem 13. hodiny Deníku sdělil, že v okrese Most nebyl dosud zaznamenán žádný případ nákazy koronavirem, ulice vypadaly smutně navzdory rozkvetlým pampeliškám a zpívajícím kosům.

„Chtěla bych ještě vidět moře,“ zasnila se v Šestistovkách handicapovaná mladá žena v roušce, která čeká na úplně jiný test. Bude z onkologie a rozhodne, zda má, či nemá zhoubný nádor.

Melancholii mosteckých sídlišť, kde si už většina chodců chránila tvář, násobily cedule, že nejsou respirátory, roušky, antibakteriální gely a že někteří lékaři kvůli nedostatku ochranných pomůcek zavřeli ordinace a komunikují na dálku. „Jeden na recept a jeden na volný prodej,“ regulovala farmaceutka vstup do lékárny v Kahanu, kde stála fronta zaražených lidí v roušce.

Měli je nasazené i popeláři, lešenáři, řidiči a také zaměstnanci Oblastní charity Most, kteří přebírali v Sedmistovkách nové auto darované firmou Kompakt. Alespoň tam, před sídlem charity, na chvíli zavládla radost. „Bylo to neobvyklé předávání,“ řekl s úsměvem řidič, když při odchodu zamával na rozloučenou tvářím, které neviděl. „Jak jen to bude možné, auto hned nasadíme do pečovatelské služby, abychom zvýšili pomoc seniorům v nouzové situaci,“ sdělila ředitelka charity Eva Čenkovičová. Auto bude sloužit zdravotním sestrám a pečovatelkám, které chodí do domácností. Budou rozvážet obědy a nákupy starším a osamělým lidem. Zatím jich zvládnou desítky. Charita nabídla pomoc městu Most a žádá si ji i Duchcov a Osek, kde působí. Proto chce charita využít nabídku mladoboleslavské Škody, která chce půjčit auto. Pro charitu se v Janově šijí roušky.

Prvních šedesát roušek ušitých v krejčovně Městského divadla v Mostě dostal Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova pro řidiče sanitek a vozidel MHD. K disciplinovanosti ve stavu nouze vyzval Mostečany primátor Jan Paparega. „Máme šanci to zvládnout!“ prohlásil.

Ve středu v poledne nebyly žádné fronty před Penny, Lidlem, Albertem a téměř liduprázdný byl Central, kdy bylo také dost potravin včetně čerstvého chleba. Jen mládež se občas venku shlukuje. „Zvládáme to špatně. Nemáme kam jít,“ řekla dívka v šestičlenném hloučku teenagerů v parku v ulici J. Wolkera. Roušku měli jen tři.