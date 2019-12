Na hlavním silničním tahu Mostem, na tři kilometry dlouhé třídě Budovatelů, v posledních letech přibylo děr, trhlin a vln v asfaltovém povrchu. Vozovky v obou směrech jsou samá záplata a na některých místech vykukují staré dlažební kostky. Povrch chátrá i na křižovatkách. Opravy však na sebe nenechají dlouho čekat.

„Je to trošku problém,“ řekla v pondělí ráno řidička, která zaparkovala mezi Priorem a sportovní halou, kde se auta při jízdě také natřásají. Mnohem kritičtější slova zaznívají na sociálních sítích, kde se o stavu třídy Budovatelů diskutuje. „Je to hrůza, jaká je tato silnice od dopravního podniku po zimní stadion,“ postěžoval si Marcel. Budovatelka je podle některých řidičů odstrašující už na příjezdu od Žatce. „Ten tankodrom u dopravního podniku je neskutečnej a v tomto stavu je už dlouhé roky. Mimo něj je v podobném stavu celý úsek až ke stovkám,“ uvedl Petr.

„Povrch vyměňte všude. A kvalitně!“

Převládají názory, že povrch by se měl vyměnit všude. „Po celé délce Budovatelky, a to i s odstraněním starých povrchů pod ním, tedy kvalitně,“ dodala řidička Blanka.

Město stížnosti řidičů vyslyšelo. Zastupitelstvo před Vánocemi schválilo uvolnění 20 milionů korun na rekonstrukci a modernizaci třídy Budovatelů, která se plánuje na rok 2020. Nový asfalt s vodorovným dopravním značením se má objevit mezi dopravním podnikem a Centralem a mezi Priorem a zimním stadionem. Střed třídy Budovatelů by se měl opravit později, a to až po architektonické soutěži na úpravu této centrální lokality.

Vylepšení hlavní silnice nebude největší městskou investicí v příštím roce. Nejvíce peněz spolkne zateplovací rekonstrukce budovy 15. ZŠ, která může stát s pomocí dotací až 50 milionů korun, a 21 milionů korun půjde na vybudování odborných učeben v 18. a 11. ZŠ. Podle schváleného rozpočtu hodlá radnice investovat také 35 milionů do rekonstrukce interiéru své zasedací síně a po 20 milionech do zahájení přestavby kulturního domu Repre a do výstavby kontejnerových bytů v Chanově. Během příštího roku by měla začít také rekonstrukce komunikací a vybudování lepšího parkování v ulici Václava Talicha u 4. ZŠ, kde chce město utratit skoro 17 milionů korun.

Na seznamu investic jsou i desítky menších stavebních akcí v hodnotě do 10 milionů korun. Zastupitelstvo uvolnilo na modernizaci města a výkupy pozemků celkem 364 milionů korun. „Je to proinvestiční rozpočet,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol.

Hodně investovat chce v příštím roce i sousední Litvínov. Do zvelebení komunikací půjde přibližně 40 milionů korun, z toho 17 milionů na ulici Vančurovu a 5 milionů na řešení křižovatky u Billy. Z budov se dočkají modernizace například MŠ v ulici Čapkova, kulturní dům Citadela a základna dobrovolných hasičů. O realizaci tří největších investic za stovky milionů korun rozhodne zastupitelstvo až v průběhu roku, kdy bude znát aktuální stav městských financí a výsledek žádosti o dotaci. Jedná se o stavbu nového mostu přes ulici Mezibořská, o výstavbu plaveckého haly a zřízení dopravní terminálu u vlakového nádraží.