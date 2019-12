Běhat společně poslední den v roce kolem mosteckého jezera a pořádně vyhládnout před silvestrovskou hostinou? Ten nápad se zrodil před rokem 1989 a stala se z něj tradice pro širokou veřejnost. Letos se nadšenci sejdou při 35. ročníku silvestrovského běhu kolem jezera Benedikt. Oblíbenou akci pořádá Atletický klub Most za podpory města.

„Kdyby přišlo padesát dětí a sto osmdesát dospělých, tak by to byl úspěch. Bude ale záležet na počasí,“ řekl Milan Rybák z Atletického klubu Most.

Hromadný silvestrovský běh v mosteckém rekreačním areálu byl odjakživa nejen závodem, ale také společenskou událostí, která přitahovala zkušené sportovce i začátečníky. U počátku tradice stáli například Václav Smeták, Jiří Hrabák, Bohumil Kreml či Ladislav Klail, kteří propagovali pohyb v éře hnutí Liga 100, jehož členové běhali měsíčně minimálně sto kilometrů.

Zázemí současným běžcům všech věkových kategorií opět poskytne 18. základní škola, v jejíž jídelně bude od 8.30 prezentace účastníků. První závod začne v 9 hodin, kdy se na školní antukové dráze dlouhé 60 metrů utkají batolata doprovázená rodiči. Pak budou následovat starší děti, které se přesunou na vyznačené delší tratě na Benediktu. První závod pro muže a ženy začne v 10 hodin a zahrne dva kilometry, což je jeden jezerní okruh. Po půlhodině vyrazí zbytek borců na hlavní trať dlouhou 6 kilometrů. Na start obou závodů pro dospělé se mohou postavit i psovodi se psem na vodítku.

Startovné pro děti je 20 korun, pro dospělé 50 korun. Občerstvení obdrží všichni registrovaní závodníci a ceny dostanou vždy tři nejlepší v každé kategorii. Vyhlášení vítězů se plánuje před 12. hodinou ve školní jídelně a pořadatelé ocení i nejtěžšího závodníka.

Vyhlášení vítězů se plánuje před 12. hodinou ve školní jídelně a pořadatelé ocení i nejtěžšího závodníka.

Silvestrovské plavání

Sportem lze oslavit konec roku i na mosteckém aquadromu, který se stejně jako na Štědrý den otevře na silvestra už v 6 hodin ráno. „Doufám, že k nám všichni ranní plavci přijdou v hojném počtu,“ sdělil vedoucí aquadromu Miroslav Svoboda. Městské koupaliště bude 31. prosince otevřené do 13 hodin. V tu dobu by měl vrcholit sraz mosteckých otužilců, kteří plánují silvestrovskou koupel v jezeru Matylda.

Největší veřejná oslava silvestra bude v režii města a uskuteční se na 1. náměstí, kde se očekává několik tisíc lidí. Show zahájí v 17 hodin moderátor Petr Říbal, který postupně uvede na pódium komiky z pořadu Na Stojáka Petra Nastyho Cerhu a Arnošta Frauenberga a zpěváka Adama Mišíka s kapelou. Hlavní mostecký ohňostroj odpálí pyrotechnici v centru v 19 hodin.

V sousedním Litvínově se 31. prosince v 16 hodin otevře kostel sv. Michaela archanděla, kde bude děkovná bohoslužba na závěr starého roku. Lidové veselí začne v 17.15 hodin na náměstí Míru, kde radnice uspořádá akci s názvem Rodinný silvestr. Divadlo Kvelb při něm představí maškary a do jejich reje se bude moci zapojit kdokoliv s vlastní maskou. Z náměstí pak vyrazí průvod do Voigtových sadů za kostelem, v němž v 18 hodin ozáří nebe ohňostroj. Zábavu bude moderovat Aleš Lehký. Na Nový rok lze v Litvínově navštívit v 9 hodin mši nebo se od 10 hodin projet s cyklistickým klubem. Jeho veřejná novoroční vyjížďka začne pod restaurací U Nudle u zimního stadionu a bude dlouhá 15 kilometrů.