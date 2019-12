Libuše Petřeková z Mostu má od léta svého prvního psa. Našla ho v lese opuštěného a neoznačeného. Ujala se ho a začala mu říkat Tymi. Libuše pobírá starobní důchod, takže podle městské vyhlášky patří do zvýhodněné kategorie chovatelů, kteří radnici odvádějí za jednoho psa minimální povinný roční poplatek 200 korun. „Je to přiměřená částka,“ řekla seniorka.

Jenže od nového roku už nebudou moci nejnižší sazbu využívat všichni důchodci. O zvýhodnění rozhodne jejich věk. Komu bude přes 65 let, zaplatí za psa ročně 200 korun, komu bude pod 65 let, uhradí běžnou roční sazbu 1 000 korun. „Kdo má nízký důchod, bude chudák. Když někdo bere 8 tisíc a 6 tisíc dá na nájem, co mu zbude?“ povzdechla si seniorka, které se ale novinka netýká. Je jí 71 let a za Tymiho dá jen dvě stovky.

Změnu v účtování poplatků od 1. ledna 2020 připravila městská rada. „Sazby za psa nezvyšujeme, pouze jsme museli reagovat na novelu zákona o místních poplatcích,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Podrobnosti stanoví nová městská vyhláška o místním poplatku ze psů, kterou má zastupitelstvo schválit ve čtvrtek 12. prosince.

Podle navržených úprav se změní okruh poplatníků. Nově se jimi stanou i cizinci přihlášení k pobytu. Od poplatku se naopak osvobodí například držitelé průkazů ZTP. Radnice nad rámec zákona ponechává ve vyhlášce další výhody, například odpuštění jednoho ročního poplatku lidem, kteří si vezmou psy z městského útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích.

Základ: tisíc korun ročně

Výše poplatků se podle návrhu nezmění. Základní roční sazba bude opět 1 000 korun za jednoho psa a 1 500 korun za každého dalšího psa. Zachovaná nejnižší sazba 200 korun už ale nebude pro pejskaře, kteří mají jako jediný příjem invalidní, starobní, vdovský či vdovecký důchod, protože pro zvýhodnění bude podle legislativy nutný věk nad 65 let. Kolik lidí přejde v příštím roce do této vyšší sazby, radnice zatím nedokáže určit. Očekává totiž, že část rodin začne měnit registrace svých psů, aby co nejvíce ušetřily.

Celkový výnos z poplatků za psy v roce 2020 se přesto odhaduje na zhruba 2,3 milionu korun. To je suma, se kterou pracuje městský rozpočet. Peníze od pejskařů opět pomůžou ve službách – většina zisku půjde na provoz městského útulku. O odpadkových koších s papírovými sáčky na psí hovínka Most zatím neuvažuje kvůli špatným zkušenostem s vandaly. Exkrementy musí podle pořádkové vyhlášky sbírat pejskaři sami, zbytky uklízejí městské technické služby.

Z plánovaného zřízení psího hřiště na sídlišti v Sedmistovkách nebo na Šibeníku letos sešlo kvůli rozporuplným reakcím veřejnosti. Radnice ale vytipování dalších prostor a realizaci záměru nevylučuje v rámci grantové spolupráce s Unipetrolem. Pohyb psů se bude řešit i v parku Střed, jehož nová podoba vzejde v příštím roce z architektonické soutěže. Diskutovat se bude o možném omezení vstupu psů do některých míst, která budou vyhrazena k odpočinku či pro děti. Volné běhání psů je povolené v okrajových částech Mostu.