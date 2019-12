Litvínovské zastupitelstvo začne v 15 hodin v aule Scholy Humanitas, mostecké ve 13 hodin v magistrátu. Návrhy rozpočtů jsou na webech obou měst.

Litvínov, kde městská rada minulý týden schválila poslední verzi ekonomického plánu, hodlá investovat přes 135 milionů korun. „Mezi nejnákladnější akce lze zahrnout komunikace, které pohltí bezmála 40 milionů, z toho 17 milionů je plánováno na ulici Vančurovu a 5 milionů na řešení křižovatky u Billy,“ sdělila vedoucí finančního odboru Městského úřadu Litvínov Jana Lanková.

Do školských zařízení má jít 27 milionů, z toho skoro 13 milionů na modernizaci mateřské školy v ulici Čapkova a 5,5 milionu na opravu střech u vybraných základních škol. Na rekonstrukci interiéru Citadely je v návrhu rozpočtu 12 milionů a na vybudování skateparku u sportovní haly 10 milionů korun.

O uvolňování stovek milionů korun na zahájení tří největších strategických investic v roce 2020 – obnovy mostu nad ulicí Mezibořská a výstavby plavecké haly a autobusového nádraží – rozhodne zastupitelstvo zvlášť, vždy při vyhlašování výběrového řízení na realizaci každé akce.

Na stavbu nového mostu Litvínov požádá o dotaci, která může pokrýt až 75 procent nákladů. Umístění jiné konstrukce si vyžádá další stavební úpravy ulice Podkrušnohorská a ploch pod na mostem, kde vzniknou nová parkovací místa. Vše má stát 118 milionů korun.

Zastupitelé by také měli schválit žádost o dotaci na demolici bytového domu č. p. 277-282 v ulici Hamerská v Janově. Ministerstvo pro místní rozvoj by mohlo uhradit až polovinu nákladů. Město loni velký prázdný zdevastovaný panelák vykoupilo i s pozemky od společnosti CPI BYTY, aby ho mohlo zbourat a nahradit zelení.

Podobnou demolici připravuje i Most, který hodlá odstranit blok 3 v Chanově. Také Most chce získat finanční podporu od ministerstva pro místní rozvoj. Podání žádosti musí ještě schválit zastupitelé. Předpokládané náklady na demolici činí 8,5 milionu korun, ale s dotací by Most ušetřil polovinu. Plocha se po demolici objektu zatravní a osází keři. Dům je odstaven od horkovodu a už v něm nikdo nebydlí.

Na různé investice v Mostě by mělo jít přes 300 milionů korun. Celý návrh městského rozpočtu radní považují za konečný a minulý týden ho poslali do zastupitelstva. „Předpokládám, že rozpočet bude schválen,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol.

Celkové příjmy města radní naplánovali na 1,52 miliardy korun a výdaje na 1,61 miliardy. Schodek rozpočtu ve výši 91 milionů má město uhradit z rezerv.