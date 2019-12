Záměr umožnit výstavbu průmyslové zóny poblíž jezera Most čelí kritice. Návrh je součástí připravovaného nového územního plánu. Podle něj by se 24 hektarů křovinaté planiny mezi jezerem a vrchem Špičák změnilo na plochu pro lehkou výrobu a skladování.

„Tento záměr se většině zastupitelů včetně vedení města Mostu nelíbí,“ informoval zastupitel Petr Formánek, který za politickou reprezentaci dohlíží na pořizování územního plánu.

Úřady po listopadovém veřejném projednávání začínají vyhodnocovat připomínky. Zastupitelstvo musí o budoucím využívání pozemků rozhodnout nejpozději do konce roku 2021, kdy výstavbu v Mostě přestane regulovat územní plán z roku 2002.

Podle něj se na volné Střimické výsypce nad jezerem mohou stavět jen nízké rodinné a nájemní domy, škola, hřiště, kino či zdravotnické středisko. Žádný investor ale nic nepostavil, a protože město už nepočítá s bydlením v tak odlehlé lokalitě, projektanti územního plánu ji doporučili zařadit mezi plochy pro výrobu. Vyhověli tím žádosti jednoho z vlastníků parcel.

„Záměr není definitivní, je to jen návrh,“ upozornil Formánek, který zveřejnil nesouhlasné stanovisko městské vlády. Podle něj by změna negativně ovlivnila krajinný ráz a také oddechovou zónu u kostela, odkud by vedla k výrobnám přístupová silnice.

Návrh udělat v územním plánu ze Střimické výsypky rozvojovou plochu pro lehký průmysl označil hlavní projektant Karel Beránek za velmi vážný krok, který reaguje na nedostatek zón pro podnikání. „Po dlouhých úvahách jsme tam tu plochu nakreslili, ale stanovili jsme podmínky,“ sdělil. Případnou výstavbu by podrobně řešila a regulovala územní studie. Výrobní budovy by nesměly být vidět z rekreační oblasti u jezera.

Investoři by také museli zaplnit nejprve 12 hektarů, aby mohli zastavět druhou polovinu průmyslové zóny. Studie by určila i architektonické ztvárnění objektů a cestu pro kamiony, které by nesměly přetížit koridor u kostela. „Výroba na Střimické výsypce bude generovat poměrně velkou dopravu,“ připustila dopravní expertka Marie Wichsová. V návrhu je proto silnice od nového mostu, která povede podél řeky Bíliny k ulici Hřbitovní, kde se napojí na komunikaci do Braňan.

Záměr kritizoval na veřejném jednání stavební inženýr Jan Machovec a na sociálních sítích se k němu přidali další Mostečané. Na rizika uvažované průmyslové zóny upozornila i facebooková komunita Lidé v Mostě, která prosazuje kvalitní urbanismus. Architekt Vít Holý v ní formou otázek varoval, že výstavba výrobních hal mezi jezerem a Špičákem naruší atraktivní část Mostu a dopravní obslužnost.

„Nebylo by krásné si od jezera, které bude využíváno na rekreaci, udělat pěší procházku na nejhezčí vyhlídku na jezero, na Špičák? Skrze průmyslovou zónu? A co pohled z Hněvína na přesunutý kostel? V obklopení novými průmyslovými zónami?“ poznamenal architekt. Podle něj by rozhodnutí omezilo hlavně park u kostela, který by protnula silnice pro kamiony. „Jaká pak bude atmosféra tohoto místa, kam si lidé zvykli chodit za odpočinkem?“ dodal.

U jezera Most se nyní dodělávají komunikace a do podzimu 2020, kdy se má rekreační areál otevřít pro veřejnost, by měly být hotové pláže, mola a další zázemí pro odpočinek.