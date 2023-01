V Mostě má do roku 2026 vzniknout nová rozvojová zóna pro malé a střední firmy. Vyplývá to z územní studie, kterou si nechalo zpracovat město. To chce připravit právě pro tuto skupinu investorů pozemky mezi ulicemi Okružní, V Luhu, Pod Lajsníkem a Vtelenská. Nyní většinu vybrané lokality zabírá svažitá křovinatá louka, na jejímž přístupném spodním okraji sídlí jen několik společností, například EPS biotechnology, PPS Engineering a Dental Care. Další podniky, které projeví o parcely zájem, by měly obsadit zbytek údolí za benzinkou Shell.