Obyvatelé Mostu mohou pomoci svému městu, aby bylo příjemnější pro život. Stačí odpovědět na 22 otázek, které se týkají přípravy jednoho z nejvýznamnějších projektů v Mostě od sametové revoluce. Město rozhodlo, že pomocí architektonické soutěže změní nevyhovující hlavní část třídy Budovatelů. Téměř 700 metrů dlouhé a až 125 metrů široké veřejné prostranství mezi křižovatkami u Centralu a Prioru je větší než pražské Václavské náměstí, ale není pro pobyt venku atraktivní a přívětivé.

Dotazník, který má shromáždit cenné zkušenosti obyvatel, lze vyplnit do 15. prosince na novém webu budovatelka.cz. „Zde se budou průběžně objevovat také další informace o soutěži a jejích výsledcích, které by měly být známy v září 2020,“ informovala mluvčí radnice Klára Vydrová.

Spolupráce s veřejností je důležitá, protože odborníci zahrnou závěry sociologického šetření do zadání soutěže. V dotazníku se například ptají, v jaké části řešeného území se Mostečané nejčastěji pohybují a jak často, proč tam míří, co jim tam vadí, čemu by se měla třída přizpůsobit nebo zda by prospělo posunutí dálkových autobusových linek směrem k Prioru. Vyhodnocení průzkumu představí přípravný tým 29. ledna v 16 hodin na veřejném setkání v hotelu Cascade. Soutěž by se měla vyhlásit v březnu 2020.

Třída Budovatelů je klíčová mostecká ulice. Je městskou osou a také centrálním veřejným prostorem, který formuje obraz celého Mostu. Budovatelka byla kdysi pupeční šňůrou propojující starý a nový Most, ale teď je rušným uzlem, kde lidé nakupují, pracují, bydlí, chodí na úřady a za kulturou.

„Stávající podoba třídy Budovatelů má spíše tranzitní charakter. Přestože se nachází v samém srdci města a jsou podél ní umístěny významné městské stavby, tak celé území spíše rozděluje, než spojuje,“ uvedla architektka Jana Kubánková, která s ateliérem Tečka zajišťuje organizaci architektonické soutěže. Ta městu umožní vyzvat k novému řešení Budovatelky nejlepší ateliéry a vybrat si z řady návrhů, což u běžných zakázek nejde.

Soutěž se nebude zabývat úpravami domů, ale prostorem mezi budovami po obou stranách ulice včetně dopravního koridoru, zóny u Tří sýrů a komunikace mezi 1. náměstím a obytnou částí Centralu.

Soutěžící architekti navrhnou, jak udělat z celého území příjemnější místo, aby v něm lidé měli důvod se zastavit. V zadání se zřejmě objeví i požadavek na pečlivou práci se zelení, která v části území chybí. „Současně musí být návrh zpracován tak, aby byl pro město udržitelný a do budoucna příliš nezatěžoval jeho rozpočet,“ uvedl architekt a člen přípravného týmu Luboš Klabík.

Vítěz bude na podzim

Předpokládané investiční náklady se určí až v zadání soutěže a architekti budou muset cenové odhady dodržet. O vítězi rozhodne na podzim příštího roku porota, kterou tvoří z většiny nezávislí experti, například architekt, urbanista a vysokoškolský profesor Jan Jehlík, architekt Jaromír Hainc či urbanistka Veronika Šindlerová.

Architektonická soutěž podle odborníků zlepší image Mostu a je signálem, že město má budoucnost, protože jedná otevřeně, podporuje nové nápady, vyžaduje kvalitní a atraktivní prostředí a zapojuje obyvatele do rozhodování o své podobě.