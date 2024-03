Jeden ze čtyř účastníků zadávacího řízení na rekonstrukci kulturního domu Repre v Mostě podal námitku proti rozhodnutí města o výběru dodavatele. Co to v praxi znamená?

„Uzavření smlouvy na realizaci stavby se v tuto chvíli odkládá,“ sdělila v pondělí 4. března Deníku mluvčí radnice Klára Vydrová. Neveřejné zadávací řízení kvůli námitce neskončilo. Město totiž musí o námitce rozhodnout, a to do patnácti dnů. Pokud by námitka nebyla, město by mohlo neprodleně uzavřít smlouvu a předat vítězi zakázky Repre jako staveniště.

Jezero Most láká v březnu k procházkám. Stánky jsou otevřené

Zastupitelstvo schválilo ve čtvrtek 29. února většinou hlasů rozpočtové opatření, jenž umožní radnici uvolnit na zahájení rekonstrukce prvních 221 milionů korun, z toho 141 milionů uhradí město ze svého fondu rezerv a rozvoje a zbylých 80 milionů pokryje přijatá dotace. Schválená suma je odborným odhadem částky, která se má vyčerpat na letošní část rekonstrukce.

Část veřejnosti v únoru několikrát protestovala proti projektu rekonstrukce a plánovanému stěhování knihovny do Repre. „Projekt není zdařilý a nevyužívá plně potenciálu kulturního domu,“ sdělil na zastupitelstvu Martin Trávníček z občanské iniciativy The most Most. Kritikům vadí, že na Repre nebyla vyhlášena architektonická soutěž.

V Repre bude podle projektu kromě knihovny multifunkční sál pro plesy, koncerty a konference s kapacitou 800 lidí, malé kino, planetárium, kavárna-restaurace a komerční prostory k pronájmu. Opravit se má okolní prostranství.

Tohle vám možná uniklo: V Mostě vznikla bible chůze. Město řeší rizikové přecházení Budovatelky u Centralu.