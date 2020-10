Důvodem podle něj nejsou názorové neshody. „Rád jsem Pirátské straně pomohl v krajských volbách. Bohužel, stranická činnost mě stála velké množství času. Nyní bych se chtěl věnovat zejména studiu,“ sdělil Deníku 29letý magistr v oboru politologie, který navíc studuje práva.

Komenda zůstává mosteckým zastupitelem a chce být nezávislým. Do zastupitelstva byl zvolen v roce 2018, kdy kandidoval za volební seskupení Piráti a Zelení pro Most. Mandát zastupitele si podle svých slov ponechává i vzhledem ke 190 preferenčním hlasům, které získal v krajských volbách. „Nechci zklamat důvěru voličů, kteří mi dali svůj hlas,“ uvedl. V komunální politice chce nadále vystupovat proti plánovanému stěhování městské knihovny do kulturního domu Repre a proti výstavbě kontejnerového bydlení v Chanově. S Piráty hodlá neformálně spolupracovat jako nestraník.

Usilovat o nový mandát v komunálních volbách v roce 2022 Komenda neplánuje. „Občanským aktivistou ale zůstanu,“ dodal.

Kdo bude předsedou mosteckých Pirátů, zatím není jasné. K volbě nového lídra má dojít na podzim. Vedení mostecké buňky tvoří předseda a tři místopředsedové, kteří se mohou o uvolněný post ucházet.

V krajských volbách skončili Piráti čtvrtí, získali více než 10 procent hlasů a 6 křesel v 55členném krajském zastupitelstvu.