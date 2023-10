V Mostě by se totiž měly instalovat samoobslužné stanice na sdílení kol. Pilotní projekt připravuje město se společností Nextbike. Radnice čeká na podrobnou nabídku, aby se určil počet kol a stojanů, jejich umístění a provozní podmínky, včetně ceny půjčovného. Nový systém pohybu po městě má začít fungovat od jara 2024, tedy ještě před Olympijským festivalem u jezera Most, kam se mají sjíždět desítky tisíc fanoušků a sportovců z celé ČR.

Cyklostezka

* Nová cyklostezka dlouhá 15 kilometrů spojí rekreační areál Matylda s Velebudickou výsypkou, kde je hipodrom a golfové hřiště.

* Cesta povede od zadní části Matyldy k západnímu úpatí vrchu Ressl, odtud jižním směrem k Čepirožské výsypce vedle dolu Vršany a dál přes silnici Most - Havraň k hipodromu, kde se cesta rozvětví.

* Samostatným úsekem bude cyklostezka na severovýchodním úpatí vrchu Hněvín, která spojí Souš s Mostem v okolí oblastního muzea.

„Sdílení kol je projekt, který bychom chtěli vyzkoušet. Domníváme se, že je to vhodnější alternativa než sdílené koloběžky,“ sdělil Deníku stanovisko městské rady náměstek primátora Vladimír Zahradníček.

Systém povinného odkládání kol do stojanů má zaručit, že bicykly nebudou mezi jízdami překážet na chodnících či v parcích. „Z hlediska pořádku ve městě by to nemělo generovat žádné problémy,“ uvedl primátor Marek Hrvol, který očekává výrazné zvýšení zájmu o cyklodopravu ve městě. Radnice zřejmě sdílení kol finančně podpoří. Zatím počítá s tím, že prvních 15 minut půjčovného bude zdarma.

Pro Most je nejbližší inspirací Klášterec nad Ohří, kde projekt sdílení kol spustili letos na jaře a kde padesátka kol začala pendlovat mezi patnácti stanicemi rozsetými po celém městě. Půjčení i vrácení kola pomocí mobilní aplikace trvá pár sekund. Kolo si lze přes aplikaci i předem zarezervovat na konkrétním místě a v konkrétní čas.

V digitální mapě je vidět, kde se všechna kola aktuálně nacházejí. Kdo nemá chytrý telefon, tomu po zavolání kolo odemkne na dálku provozovatel. Sdílená kola jsou pro osoby od 18 let věku a v Klášterci za čtvrthodinu jízdy neplatí nic a za další půlhodinu 20 korun. Pro srovnání: jízdenka v MHD v Mostě stojí 25 korun a platí 45 minut.

Cyklonaučná stezka po výsypkách

Kromě sdílení kol chystá město Most svou nejrozsáhlejší stavební investici v cyklodopravě od roku 1989. Brzy totiž vyhlásí veřejnou zakázku na vybudování cyklonaučné stezky o délce téměř 15 kilometrů, která povede přes rekultivované výsypky v okolí města. Předpokládaná cena je 114 milionů korun, z toho až 85 procent pokryje přislíbená dotace z programu IROP.

Cyklostezka z asfaltobetonu bude široká tři metry a obousměrná. Vznikne na neudržovaných cestách, jenž vedou přes katastry bývalých vesnic Skyřice, Velebudice, Čepirohy, Slatinice, Hořany, Třebušice a Souš. Součástí komunikace, která by měla doplnit mostecký cyklistický okruh, bude mobiliář s odpočívadly a ocelová lávka přes průmyslová potrubí. Doprovodné informační panely upozorní na proměnu krajiny, flóru a faunu.

„Bude to skutečně velmi kvalitní cyklostezka se vším, co k tomu patří. Je to největší projekt, co se týká cyklodopravy na území města Most,“ sdělil primátor. S realizací se počítá v příštím roce. Kolik bude stavba nakonec stát, určí soutěž firem.

Odhadovaná cena přes sto milionů korun je vysoká a překvapila i primátora, který nevylučuje případnou veřejnou kritiku, že město investuje do cest na periférii, zatímco komunikace v obytných zónách nejsou všechny v dobrém stavu. Podle Hrvola je však rozhodující čerpání dotace, díky které 15 kilometrů cyklostezky pořídí město za výhodných finančních podmínek, a ušetří tak desítky milionů korun. „Město zase bude o významný kus dál a nebude se pyšnit jen rekreačními areály,“ dodal primátor.

Trasa nové cyklostezky na okraji Mostu, která se má začít stavět v příštím roce.Zdroj: Se svolením města Most

Podle celostátního spolku Partnerství pro městskou mobilitu nejde jen o turismus. Nová trasa pomůže cestám do škol i do práce z okrajové městské části Souš do centrální části města Mostu, zároveň pomůže cestám z obce Lišnice do Mostu a zlepší podmínky pro cesty na kole do zaměstnání z jihovýchodní části Mostu do Čepiroh a Bylan. „Projekt přispěje ke zkvalitnění sítě pro cyklodopravu a turismus na území Mostecka i celé Ústecko-chomutovské aglomerace vlivem propojení s ostatními cyklotrasami. Projekt je provázán s dalšími záměry města Mostu v cestovním ruchu,“ informoval spolek letos na jaře.

Most se začal cyklodopravě víc věnovat v roce 2018, kdy začal platit Plán udržitelné městské mobility. Vznikl například vyhrazený jízdní pruh v ulici SNP, půjčovna kol v přízemí radnice, stanice pro nabíjení elektrokol u jezera Most a přibylo cykloboxů a nových městských tras. Těch je už přes 50 kilometrů.