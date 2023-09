Druhé zakázky vyhlášené loni v prosinci se účastnilo pět firem, které nabídly ceny od 737 milionů do 906 milionů korun bez DPH. Jedna společnost však podmínky soutěže rozporovala u ÚOHS a ten jí dal za pravdu. Kritika se týkala nepřiměřených požadavků na doložení referencí ohledně stabilního hasicího systému vysokotlaké vodní mlhy či odstraňování azbestu. Město chybu odmítlo, ale kvůli časové tísni se proti verdiktu úřadu neodvolalo a raději připravilo novou zakázku. Hlavním kritériem pro výběr firmy bude opět nabídková cena, komise ale bodovým hodnocením zohlední i možný závazek rychlejší realizace. „Snažíme se motivovat případné uchazeče, aby lhůtu pro rekonstrukci zkrátili,“ řekl primátor.

Radnice stále argumentuje tím, že významnou část stavby hodlá finančně pokrýt ze dvou dotací. Tu z IROP město považuje za jistou, ta z Národního plánu obnovy ale už tak jistá není, protože během druhé zakázky byla vázána na uzavření smlouvy se zhotovitelem do konce srpna. Podle primátora radnice komunikuje s ministerstvem a věří v prodloužení dotačního termínu.

Antimonopolní úřad vystavil stopku miliardové zakázce na opravu Repre v Mostě

S novou zakázkou se projekt Repre ocitne zhruba v půlročním skluzu oproti předchozímu záměru. Stavba měla začít letos na podzim vyklízecími a bouracími pracemi a skončit na sklonku roku 2025 a celý rok 2026 se měl vyhradit na dovybavení budovy a na kolaudování.

Chystaná přestavba zavřeného a chátrajícího Repre je pro radnici prioritou. Jedná se o největší městskou zakázku od roku 1989. V modernizovaném kulturním domě má být kromě městské knihovny restaurace, kino, planetárium a víceúčelový společenský sál na plesy, koncerty a konference. Počítá se také s opravou okolního prostranství, které se rozpadá.

Navzdory dosavadním průtahům a komplikacím radnice trvá na současném projektu a standardním výběrovém řízení a nemá v plánu vrátit se na počátek a připravit vyhlášení architektonické soutěže. Podle primátora chce město využít jedinečné a stále aktuální příležitosti získat na Repre stovky dotačních milionů, a proto táhne původní projekt vpřed. „Ekonomická výhodnost celé akce nyní převažuje nad všemi jinými argumenty,“ sdělil primátor. Podle něj by příprava architektonické soutěže rekonstrukci Repre o dalších několik let oddálila a nemusela by být pro město finančně výhodná. Jde také o veřejné mínění. „Obyvatelé Mostu čekají dlouhou dobu na zlepšení centra a Repre považují za ostudu. Když se bude čekání na změnu prodlužovat, lidé ztratí naději, že vůbec nějaká revitalizace centra bude,“ dodal primátor.

Repre by prý měli raději zbourat

Pro část veřejnosti je už Repre neopravitelné. „Podle mě je v katastrofálním stavu. Už před pětadvaceti lety to bylo uvnitř hrozné,“ řekl 42letý Tomáš Veverka z Mostu, který jako student hotelové školy poznal zákulisí celé budovy, v níž brigádničil jako číšník. „Repre by neměli zrekonstruovat, ale raději zbourat a postavit místo něj něco menšího, ne tak honosného, co by Most lépe reprezentovalo,“ dodal. Miliarda korun na rekonstrukci je podle něj příliš velká suma.

„Byla by věčná škoda Repre zbourat,“ namítla 70letá Eva z Mostu, která chodila do kulturního domu za zábavou. „Tady se konala většina akcí v Mostě, třeba i hornické dny,“ zavzpomínala 78letá Jiřina z Mostu.

Repre je už několik let zavřené, protože zařízení nevyhovuje technickým normám. Budova s okolím občas slouží jen filmařům. Přípravu projektu na rekonstrukci doprovázela kritika části veřejnosti i odborných kruhů, které kvůli hodnotné budově požadovaly otevřenou architektonickou soutěž. Radnice zvolila běžný postup a v zásadní rekonstrukci vidí příležitost, jak oživit střed Mostu po vzoru měst, která vytvářejí multifunkční budovy se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí.

Z Repre nejhodnotnější umělecká díla nezmizí. Po rekonstrukci se vrátí zpět

Projektů na rekonstrukci technicky zastaralé Repre z roku 1984 bylo v posledních třiceti letech několik, včetně jednoho soukromého, ale na stavbu nebyly peníze, ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici.

Poté vznikla dokonce petice proti stěhování městské knihovny do Repre a žádost patriotů o prohlášení Repre za kulturní památku. Ministerstvo kultury ale řízení nezahájilo, protože už proběhlo stavební řízení a úřad musel respektovat právo města na rekonstrukci. Národní památkový ústav přesto označil Repre za ikonickou veřejnou stavbu, nezastupitelnou v kontextu vývoje československé architektury. Dodal, že z hlediska památkové péče a ochrany kulturních hodnot je záměr celkové rekonstrukce problematický a negativně narušuje autenticitu budovy.