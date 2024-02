Mostečtí radní rozhodli o výběru zhotovitele na rekonstrukci kulturního domu Repre. O zakázku se ucházely čtyři firmy. Komise vybrala společnost s nabídkovou cenou ve výši 785 milionů korun bez DPH.

Kulturní dům Repre | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Teď ještě nemůžeme zveřejnit jméno vybraného zhotovitele,“ informoval v pátek 16. února primátor Marek Hrvol s ohledem na pokračující řízení.

Pokud se nikdo z neúspěšných uchazečů neodvolá, bude následovat uzavření smlouvy a předání staveniště. Rekonstrukce by měla začít na jaře a skončit v roce 2026. V kulturním domě má být kromě přestěhované městské knihovny restaurace, kino, planetárium a víceúčelový společenský sál na plesy, koncerty a konference. Počítá se také s opravou okolního venkovního prostranství, kde se rozpadá dlažba.

O rekonstrukci Repre se hovoří skoro dvacet let. Projektů bylo několik, ale žádný se nepodařilo realizovat. Důvodem byl hlavně nedostatek peněz. Současný záměr řada odborníků i část veřejnosti kritizovala. Vadí jim stěhování knihovny a rozsáhlé úpravy architektonicky cenné budovy, které označila za necitlivé. Občanská iniciativa The most Most nedávno žádala o zastavení příprav rekonstrukce a vypsání nové veřejné zakázky řešené formou soutěžního dialogu. Výzvu podepsala tisícovka lidí. V únoru se k protestu přidala otevřeným dopisem politikům skupina studentů mosteckého gymnázia. „Připojujeme se k apelu na vypsání architektonické soutěže, která bezesporu řádně zhodnotí kulturní a sociální význam budovy kulturního domu,“ sdělil student Tomáš Balín.

S architektonickou soutěží nesouhlasil autor návrhu Repre, architekt Mojmír Böhm.

