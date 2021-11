V atraktivní mostecké místní části Vtelno, které zažívá stavební boom, by mohlo vzniknout dalších 28 rodinných domů. Je na to plocha o rozloze 3,2 hektaru. Jedná se o horní cíp řepkového pole, které leží 150 metrů na jih od kostela. Proměnu půdy na stavební pozemky umožňuje územní plán schválený loni zastupitelstvem. Detaily, včetně regulace výstavby, řeší už téměř hotová územní studie.

Nový územní plán platí od ledna 2021 a změnu soukromého pole na obytnou zónu město podmínilo zpracováním studie. Tu pořizuje magistrát jako orgán územního plánování a bez ní nelze stavět. Studie stanoví rozparcelování, kde budou domy, ulice, komunikace, zeleň, odpočinková zóna, popelnice, parkovací místa, a určí hranice mezi veřejným a privátním prostorem. „To vše bude pro budoucí investory závazné,“ sdělila vedoucí magistrátního odboru rozvoje a dotací Iva Mazurová. Odbor je přesvědčen, že studie umožní zrod hodnotné části Vtelna.

Studie vyhrazuje plochu pro jednopodlažní rodinné domy s podkrovím, aby nová zástavba na horizontu nevyčnívala a nenarušovala jako některé okolní vilky panorama s kostelem, který je od 18. století dominantou Vtelna. V nové osadě bude možné zřizovat i provozovny služeb, ale jen v rodinných domech. „Může to být občanská vybavenost drobného charakteru, například malé bistro či opravna jízdních kol,“ přiblížil spoluautor studie, architekt Zdeněk Černý. Všechny domy budou příměstského rázu a budou mít pozemek do jednoho tisíce metrů čtverečních. Nepočítá se s výstavbou zemědělských usedlostí s pěstováním plodin a s objekty pro chov zvířat.

Vyhláška říká, že na každé dva hektary rozvojové plochy musí být vymezeno tisíc plošných metrů veřejného prostranství, aby území nebylo zastavěné jen domky. Novou část Vtelna má proto kromě cest doplnit i hřiště a alej, což dřív nebývalo jinde zvykem.

Územní plán předpokládá, že lokalita bude dopravně přístupná pouze po silnici od hypermarketu Albert nad Velebudicemi a nebude závislá na průjezdech Vtelnem, aby automobily nových obyvatel nezatížily vnitřek Vtelna.

Město představilo studii veřejnosti v pondělí 22. listopadu ve velkém sále radnice. Na schůzi přišlo jen pár lidí. Záměr kritizoval hlavně Rudolf Weber ze Vtelna. „Štve mě to,“ řekl Deníku po jednání. Weber má u dotčeného pole ovocný sad, kde chová včely. Auta budou jezdit do osady po cestě mezi jeho domem, sadem a rodinnými stájemi s koňmi. Weber si je jistý tím, že přijde o klid. „Na tohle jsem se vůbec netěšil,“ dodal. Změna územního plánu se ho dotkla asi nejvíc. Když začal obnovovat ve venkovské oblasti zemědělskou tradici, všichni ho prý ujišťovali, že se kolem nic rušivého stavět nebude, i když sám odolával různým podnikatelským tlakům. „Kdybych věděl, jak to dopadne, tak bych šel jinam,“ poznamenal.

Další Vtelňan během diskuze na radnici upozornil, že spojení místní části s městem je neustále v ohrožení. „Před půl rokem byla na kruháku ve Vtelně dopravní nehoda a ze Vtelna nikdo nevyjel,“ poukázal. Podle něj výstavba nových domů ještě víc ukáže, že jeden výjezd ze Vtelna je málo. Weber se proto obává, že cesta u jeho nemovitostí se po výstavbě dalších domů stane nakonec novým vtelenským tranzitem. Územní studie takové řešení nezahrnuje.

Až se studie po vyjádření vlastníků inženýrských sítí uzavře, což má být v řádu týdnů, radnice ji vloží do státní Evidence územně plánovací činnosti v ČR a zveřejní na svém webu. Teprve pak se podle této studie může rozhodovat o případné výstavbě. Podle odhadu odborníků se do země nekopne dřív než za dva roky, protože na poli není technická infrastruktura a náročná bude výstavba kanalizace. Další rozšiřování Vtelna do krajiny radnice nepředpokládá. Argumentuje nedostatkem vhodných prostupných ploch, protože zbylé území tvoří hlavně kvalitní zemědělská půda chráněná před zástavbou zákonem. Osídlování omezuje i silniční obchvat, který dělí Vtelno od města.

Vtelno má 700 obyvatel. Kdysi bylo bohatou samostatnou obcí. Součástí katastru Mostu a jeho městskou částí se stalo až v éře socialismu. Vtelno je zmíněno v listinách už v roce 1287. Podle historiků bylo významnou součástí hospodářského systému oseckého kláštera. Byla to typická zemědělská ves. Tento statut neztratila ani ve 20. století při kolektivizaci. Ve Vtelně bylo před sto lety sedm velkých hospodářství a klášterní velkostatek. Vesnický ráz si tato část města udržela dodnes navzdory výstavbě nových moderních vilek.