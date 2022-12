Velmi tichý provoz, jiný rozdíl cestující vlastně nepozná. Životní prostředí ale ano. Z výfuku vodíkového autobusu totiž stoupá jen vodní pára. Most, jako první město v Ústeckém kraji, testuje autobus na vodík v běžném provozu. Během tří dnů má najet 600 kilometrů po náročné trase, prověří ho vytížená linka MHD číslo 17 s řadou převýšení. Cílem ostrého testu, který probíhá od 6. do 8. prosince, je vyzkoušet možnosti autobusu, který by v budoucnu mohl ve městech nahradit ty naftové.

Na zastávku u dopravního podniku přijíždí bílo-modrý autobus takřka neslyšně. Čeká tam na něj sedm lidí. „Přijel jsem se na vodíkový autobus podívat. Přece jen se tak často nevidí a v běžném provozu už vůbec ne. Jsem fanda do hromadné dopravy, to jsem si nemohl nechat ujít,“ je na jeho příjezd natěšený Libor Zámečník, který se z Teplic přijel svézt unikátním autobusem.

„Ani jsem nevěděla, že jezdí nějaký speciální autobus. Jezdím touto linkou pravidelně. Je to zajímavé. Je strašně tichý, moderní, krásné svezení,“ přidává se Alena Mátlová z Mostu.

Obkrouží celé město

Vůz pokračuje přes Kahan, to už je uvnitř asi dvacet lidí. Postupně se autobus dost zaplňuje, lidé i stojí. Vozidlo, které poskytla společnost CaetanoBus, se testuje na lince 17. Ta obkrouží celé město, trasa je plná převýšení a je hodně vytížená. Vůz prochází pořádnou zatěžkávací zkouškou v ostrém provozu. „Jezdí stejně jako jiné elektrobusy, je to pohodlná a plynulá jízda. Ovládá se úplně stejně, jako ten naftový,“ popisuje šofér.

Autobus je 12 metrů dlouhý, k dispozici jsou troje dveře. „Cestující nepoznají žádný rozdíl. Tedy až na velmi tichý provoz. Nebýt autobus polepený reklamou na vodíkový pohon, nebylo by poznat. Je ale mnohem ekologičtější, z výfuku jde jen vodní pára,“ připomíná mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Jiří Holý, že jde o bezemisní projekt.

V Mostě budou testovat autobus na vodík. Lidi sveze na lince 17

Vůz se v Mostě testuje od úterý 6. prosince do čtvrtka 8. prosince. Svézt se s ním může každý. Most je prvním městem v Ústeckém kraji, kde takový autobus vjel do běžného provozu, další test se v prosinci plánuje v Ostravě. Vůbec první vodíkový autobus se v provozu v České republice přitom objevil v roce 2009 v Neratovicích. Od té doby je mostecký test prvním takovým počinem.

Sportovní hala, gymnázium, Zahražany. Cesta dál ubíhá, cestující se střídají, velmi zaplněný autobus pokračuje v pohodlné jízdě. „Nejdříve jsem myslel, že nastupuji špatně, do jiného autobusu na nějaký zájezd. Tenhle totiž nemá stejné barvy jako mostecká MHD. Ale když jsem se přesvědčil, že je to linka 17, jsem rád, že to mohu vyzkoušet. Interiér je příjemný, jede dobře. Překvapilo mě, jak je to tiché,“ pochvaluje si také Aleš Rychtář, který jede za nákupy.

„Pro cestující je jízda vodíkovým autobusem podobná jako jízda bateriovým autobusem nebo trolejbusem. S trochou nadsázky lze říct, že nejhlasitější je na autobuse vytápění,“ popisuje jízdu Jan Sochor z České vodíkové technologické platformy, která se na testování podílí. S jeho slovy souhlasí i cestující. „Je to pravda. Nejhlučnější je opravdu topení,“ usmívá se Rychtář.

Vyzkoušet možnosti vozu

Děti a studenti ze školy, pracující spěchající ze zaměstnání, senioři při cestách za rodinou a za nákupy, ale také lidé, kteří se na vodíkový autobus chtějí podívat, vůz je celou dobu hodně vytížený. Vrací se ulicí Josefa Skupy, opět kolem Prioru, 1. náměstí, Kahanu, konečná je u dopravního podniku. „Když ho zítra trefím, pojedu zase. Bylo to pěkné svezení,“ loučí se Miroslava Svobodová, další z cestujících, kteří náhodně vodíkový autobus vyzkoušeli.

Cílem testu, pro který byl Most vybrán, je vyzkoušet možnosti vozidla, které by v budoucnu mohlo nahradit naftové vozy městské hromadné dopravy. Dopravní podniky totiž za pár let budou muset mít část vozů bezemisních, do dalších let se předpokládá ještě větší útlum naftových vozidel. A vodík je jednou z alternativ.

V Mostě a Litvínově proto už před časem testovali klasický elektrobus. Většímu rozšíření vodíkových autobusů zatím brání jejich finanční náročnost a počet čerpacích stanic. Jeden autobus zatím přijde na cenu kolem 14,6 milionu korun, palivové články se totiž zatím nevyrábí sériově. Letos se v Ústeckém kraji také poprvé představil vodíkový vlak, veřejnost se s ním mohla svézt na trase z Ústí nad Labem do Děčína.

Odjezdy vodíkového autobusu ze zastávky Dopravní podnik v Mostě jsou v 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:43 a 18:54 hodin.