Po klidném konci roku se opět zaplnilo mostecké vlakové nádraží. Skončilo dlouhé vánoční volno a davy cestujících se v pondělí 6. prosince vracely do škol a zaměstnání. V nádražní hale staré přes 40 let zároveň znovu ožily debaty o nevyhovujícím zázemí v důležitém dopravním centru.

„Mohlo by to tu být hezčí,“ povzdechla si na kovové sedačce 19letá Jitka, která nádraží pravidelně využívá. Vadí jí třeba, že není bezbariérové a není v něm tepelná pohoda. „Kdyby tu ale bylo přetopeno, tak by tu byl zase smrad,“ přemýšlela nahlas v průvanu.

Uvítala by dotazník na internetu, do kterého by cestující napsali projektantům, co by měli vylepšit. „Doma bych se zamyslela a dotazník vyplnila,“ uvedla studentka. Její kamarád by hned věděl, co napsat. „Je tu málo laviček, odpoledne jsou furt obsazené,“ upozornil.

Starší cestující a místní prodejci chtějí na nádraží větší klid. „Měla by se zlepšit bezpečnost,“ řekla seniorka, které chybí klasická čekárna. Přestože hlavní halu hlídá ostraha, lidé si stěžují na opilé či zdrogované tuláky. Během adventu policie zadržela 43letého výtržníka z Mostu, který cestou z haly na nástupiště rozbil na schodišti skleněnou lahev od alkoholu a ani po výzvách ostrahy nechtěl střepy uklidit. Místo toho vytáhl pokrývačskou sekeru, mával s ní a tloukl do země, což cestující znepokojilo. „Ke zranění osob nedošlo. Mostečan skončil v policejní cele. Měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol,“ sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Podle jedné prodavačky, která od prosince pozoruje mírné zlepšení, bylo posledních šest let nejhorších. „Představte si, že vám u krámku opilci celý den zpívají a smrdí nebo obsadí lavičky. Odrazují zákazníky a někdy obtěžují lidi žebráním. Mladý holky se tu bojí. Některé utíkaly k nám a schovávaly se,“ uvedla.

Pokud se nádraží zmodernizuje, zesílila by dozor, jinak zlepšení neočekává. „Bezpečnost je tu hlavní problém. Ono stačí, když kluci začnou mlátit do automatu, aby vybrali peníze,“ dodala.

Její sousedka z občerstvení má podobné zkušenosti. „Někdy je to hrozné. Ráno přijdeme otevřít, tady chrápe jeden, tamhle stojí tři za rohem,“ postěžovala si. Cestujícím by přála větší pohodlí v hale a maminkám s kočárky lepší přístup na nástupiště.

Železničáři nedávno informovali, že chystají rekonstrukci budovy a přípravy konzultují s městem, které chce vedle postavit menší autobusové nádraží. „Součástí rekonstrukce železniční stanice Most bude i nové řešení bezbariérových podchodů,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

V plánu je celková revitalizace budovy, obnova výtahů, nový orientační, informační a zabezpečovací systém, snížení energetické náročnosti, oprava fasády a kompletní přestavba vnitřních prostor. Práce by měly začít v roce 2022, trvat dva roky a stát skoro 300 milionů korun. Výstavbu autobusového nádraží chce město zahájit také v roce 2022.

Vlakové nádraží v Mostě se zprovozňovalo v letech 1975 až 1977. Poslední velkou změnou byla v roce 2002 částečná přestavba hlavní haly, v níž vzniklo zákaznické centrum Českých drah. V roce 2014 prošly opravou za deset milionů korun peróny.