Majitelka obchodu Martina Kaplanová se o tomto hodnocení dozvěděla na internetu a naštvalo ji to. „Chtějí po nás změnu, ale nikdo se nezeptá, proč to máme takhle,“ povzdechla si. Reklamu na obchodě konzultovala s agenturou. Snahou bylo dospělé a děti zaujmout. „Máme to barevné a výrazné i proto, abychom byli z dálky vidět, aby se lidem chtělo vůbec přijít,“ dodala podnikatelka.

Kahan je obchodní středisko z éry socialismu a na mnoha místech vypadá zanedbaně. Ani okolí Berušky, která sdílí prostory na hůř dostupném ochozu a dál od hlavního chodníku, nepůsobí navzdory úklidu přívětivě. Prodejce tu však drží nižší nájmy oproti centru města.

„Abychom tady v Mostě přežili, tak tohle musíme dělat,“ dodala Kaplanová a ukázala na venkovní reklamu, která je tu pro většinu krámků typická. Například půlka výloh Berušky je od loňska polepená, aby se zboží nešisovalo a nebylo na odpis. „My nemůžeme udělat všechny výlohy průhledné,“ vysvětlila obchodnice.

Podle zaměstnance Pavla Mirwalda poškozené zboží z výloh nikdo krámku neproplatí. „Pro nás je lepší, když výloha je polepená reklamou,“ potvrdil. Co se týče manuálu, nesouhlasí s ním. Upřednostňuje svobodné rozhodnutí prodejců, co je na provozovnách vhodné a co ne.

Reklama v Mostě.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Můj obchod, moje reklama. Já platím, já se starám. Nikoho na zdraví neohrožuji, chci mít jen to, co je z mého pohledu zajímavé pro lidi a ne to, co by chtěla mít nějaká paní, která vymyslí, že tyhle reklamy jsou příliš barevné.

Co je komu do toho? Já taky nikomu nenarušuji soukromí a neříkám, že fasáda jeho domu nebo barva jeho vlasů je vizuální smog, protože mě se to nelíbí,“ dodal Mirwald.

Manuál zaskočil i podnikatelku Janu Fišerovou, která má Sýrárnu u Kahanu. „Zde je všechno špatně. Pilíře obalené plachtami, laciné cedule, nekvalitní grafika. A hlavně je všeho příliš – přemíra informací ztěžuje orientaci a odrazuje zákazníky,“ píše se v manuálu pod fotografií, které uprostřed dominuje sýrárna se sousedními Levnými potravinami a prodejnou rychlého občerstvení.

Reklama v Mostě.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Fišerová zvolila reklamu navrženou grafikem z nutnosti, aby podle svých slov řešila méně příznivé umístění sýrárny, která by jinak mezi sousedy nevynikla. Proto nechala obalit propagací i jeden starý sloup, aby si lidé krámku v zastíněném průčelí všimli.

Podle Fišerové je obtížné prosadit se ve znevýhodněném prostředí. „Když mi nějaký odborník z magistrátu poradí, jak přilákat zákazníky a vyřešit zastrčenost obchůdku, ráda si nechám udělat novou grafiku,“ uvedla podnikatelka.

Co najdete v manuálu reklamního označování provozoven jak by měla vypadat kultivovaná reklama

příklady dobré a špatné praxe

soubor pravidel, jak provozovnu vizuálně prezentovat s respektem k architektonickým a urbanistickým hodnotám města

přehledný návod, jak se vyznat v předpisech a získat potřebná povolení Publikace o 77 stranách je neprodejná, vydává se zdarma a v elektronické verzi je ve formátu PDF ke stažení zde.

Podobný manuál mají i jiná města, například Žatec, Plzeň či Frýdek Místek.

Reportér Deníku oslovil i další lidi, kterých se manuál týká. „Čím debilnější reklama, tím větší úspěch, taková je doba,“ reagoval jeden z prodejců v centru města. Podle něj se většina obchodníků nebude doporučeními řídit, a to i z finančního důvodu.

„Problém je sehnat pořádnou reklamní agenturu, která by udělala pořádné návrhy. Jenže pak za všechno chtějí hodně peněz a lidi to radši nechají omšelé. Buďme ale rádi, že tu nějací obchodníci vůbec jsou,“ dodal prodejce.

V dalších obchodech mimo jiné zaznělo, že majitelé chystají změny sami od sebe nebo že některé z reklam na vystavené zboží přinášejí zisk od výrobců. „Za chvíli tady budeme jako v Rusku!“ zlobil se během diskuze muž, který se obává úřední regulace reklamy.

Reklama v Mostě.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Asijské prodejce manuál nezaujal. Když jim reportér v obchůdcích polepených reklamou dokument ukázal, pokrčili rameny, nebo s úsměvem odpovědeli, že oni jsou spokojeni.

Podle kritiků manuálu by město mělo raději řešit vážnější problémy a volné peníze nedávat na podporu kvalitní reklamy, ale lidem, kteří se nemohou sami o sebe postarat.

Radnice už předem avizovala, že i takovou odezvu očekávala. „Bude nutné komunikovat s podnikateli. Je to běh na dlouhou trať a potrvá léta. Vizuální smog je celorepublikový problém a netýká se jen Mostu,“ uvedl primátor Marek Hrvol. Podle něj někde stačí málo, aby se situace brzy zlepšila.

Mostecká radnice chce proto motivovat podnikatele dotačním programem, ze kterého by spolufinacovala vytváření reklamy v souladu s manuálem. Výše podpory a podmínky nároku se ještě vylaďují a musí projít schvalovacím kolečkem.

Podle primátora se podnikatelé dělí na dvě skupiny. Jedni manuál vítají a nechají si poradit, druzí ho chápou tak, že jim chce město diktovat, co mají na svém majetku dělat. Podle primátora však nejde o diktát, ale o doporučení a spolupráci.

Slavnostní představení Manuálu reklamního označování provozoven v Mostě.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„S reklamním označováním provozoven chceme podnikatelům pomáhat. Budeme se snažit jich co nejvíc přesvědčit, aby s manuálem pracovali,“ uvedl Hrvol. Radnice chce začít sama u sebe a co nejdříve přímo ovlivnit své nájemce.

Manuál sice není povinná obecní vyhláška, ale bude z něj závazná součást nájemních smluv pro všechny nebytové prostory ve vlastnictví města.

Podle specialistky na veřejný prostor, vizuální smog a památkovou péči Kristýny Drápalové je manuál hlavně osvětou, která má pomoci rozvoji Mostu. Vizuální smog přirovnala k plevelu, který kazí celkový dojem z města.

Specialistka na veřejný prostor, vizuální smog a památkovou péči Kristýna Drápalová na procházce Mostem, kde komentovala přemíru reklamy.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Most je podle ní díky svému centru jedinečné město, které si zaslouží kultivovaný prostor, jehož součástí jsou i reklamy na budovách či předzahrádky.

„Boj proti vizuálnímu smogu vnímám jako součást velké snahy Most a jeho centrum pozvednout a kultivovat. Doufám, že manuál k tomu přispěje,“ řekla Drápalová, hlavní autorka manuálu, který vznikal od roku 2023 ve spolupráci s dalšími odborníky.

I když manuál sám o sobě závazný není, některé jeho části může vymáhat stavební či živnostenský úřad. Uživatel v manuálu najde informace, v jakých případech je nutné se při instalaci označení provozovny na úřad obrátit.

Výběr z mosteckého manuálu (katalogu): „Vizuální smog přitom škodí všem. Kazí vzhled města a z jedinečných míst dělá tuctová. Nepomáhá ani obchodníkům, protože přemíra reklamy vytváří chaos, který zákazníka unavuje a mate. Společně to můžeme změnit. Mnoho mohou udělat majitelé budov, kteří mohou nastavit pravidla pro nájemce v obchodních prostorech. A nejvíce ti, kdo v Mostě mají svůj podnik – ať už jde o večerku, restauraci, nebo třeba kadeřnictví. Těm všem manuál poradí, jak reklamu udělat vkusně – a tak, aby podtrhla jedinečnost města Most.“ „Katalog má pomoci každému, kdo si zařizuje provozovnu a zadává výrobu reklamních prvků. Bude se vám hodit při komunikaci s grafikem, ale i výrobcem reklamních prvků. Katalog můžete použít tak, že si na jeho základě sestavíte řešení pro vaši provozovnu a grafikovi a výrobci zašlete specifikaci prvků podle označení v katalogu spolu s odkazem na jeho stažení. Je možné se odklonit a zvolit jiné řešení, pokud bude přinášet výjimečnou designovou kvalitu, ale i pak doporučujeme konzultaci.“ „Některé prvky reklamního značení mohou vyžadovat povolení od stavebního úřadu. Týká se to zejména výstrčí, osvětlení a jakýchkoli rozměrnějších prvků (nad 0,6 m2).“ „Domy nejsou věšáky na reklamu. Takže platí – čím méně, tím lépe.“ „Dodatečným reklamním konstrukcím na jakýchkoli objektech se vyhněte. Není žádoucí umisťovat na kiosek cedule a další prvky (vlaječky, stojany na letáky atp.), které nejsou součástí jeho architektonického řešení.“ „Polepit okno není nikdy dobrý nápad. Nejenže to není hezké, ale také se připravíte o denní světlo uvnitř provozovny.“

