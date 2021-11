Do Mostu přivezli hlavní vánoční strom. Ukotvení na náměstí byla makačka

/FOTO, VIDEO/ Most už má vánoční strom. Pochází z městského lesa na Křížatkách v Krušných horách. Je to smrk ztepilý, měří patnáct metrů a je starý přes padesát let.

Instalace vánočního stromu v Mostě. | Video: DENÍK/Martin Vokurka

/FOTO, VIDEO/ Most už má vánoční strom. Pochází z městského lesa na Křížatkách v Krušných horách. Je to smrk ztepilý, měří patnáct metrů a je starý přes padesát let.

Symbol Vánoc přivezla na mostecké 1. náměstí jeřábnická firma Alvian a do kotvící jámy ho vložili zaměstnanci Technických služeb města Mostu. Převoz i instalace stromu byly letos složitější. Tým pracoval v náročnějším horském terénu a na náměstí spodní část ořezaného silného kmene dlouho odolávala přesnému spuštění do hlubokého 362podzemního lože. Po opakovaném vyzvedávání a upravování motorovou pilou se týmu nakonec podařilo po velkém úsilí strom ukotvit a zabezpečit. Radost z toho nejlépe vystihl jeden z pracovníků, když pod korunou jehličnanu zvedl ruce nad hlavu jako fotbalista po vítězném gólu a zvolal: "Hosana! Pán Bůh mě vyslyšel." Několik žen si přišlo pro větvičky z ořezaných větví, které skupinka dětí dobrovolně pomohla odnést vedle na hromadu. Strom se slavnostně rozsvítí v 17 hodin v neděli 28. listopadu, kdy bude na náměstí vánoční trh s kulturním programem.