Město Most je připraveno pomoci až stovce ukrajinských rodin, které opustí Ukrajinu napadenou ruskými vojsky a jako svůj azyl zvolí Českou republiku. Zázemí s ubytováním a stravou by poskytl mostecký hotel Cascade, který patří městu. Náklady by v první fázi uhradila radnice. Na jejím facebookovém profilu to v neděli 27. února oznámil primátor Jan Paparega.