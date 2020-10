Po jednání s hygieniky se už dříve dočasně uzavřely školky v ulicích K. J. Erbena, Albrechtická a F. Kmocha.

Město Most na svém webu informovalo, že zatím neuvažuje o plošném uzavření všech svých mateřských škol. Nyní se aktuální využití kapacity v mateřských školách pohybuje podle radnice od 30 do 50 procent.

„Situaci vyhodnocujeme každý den a jsme ve spojení jak s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, tak s krizovým štábem Ústeckého kraje," informoval primátor Jan Paparega. Upozornil, že ve všech mateřských školách se každý den dělá důkladný ranní filtr a zpřísněná opatření se týkají i všech jejich zaměstnanců. "V polovině října jsme ze státních hmotných rezerv všem školám i školským zařízením na území města předali respirátory FFP2. Pro plošné uzavření všech mateřských škol, jejichž jsme zřizovatelem, jsme se zatím nerozhodli. Podobně postupují i ostatní města v našem kraji,“ dodal primátor.



Pokud by Most všechny školky zavřel, musel by jednu vyhradit pro děti zdravotníků a dalších lidí z první linie.

Ve středu 22. října bylo v okrese Most aktuálně nakažených 630 lidí. Za posledních 24 hodin přibylo 103 nemocných. Celkem mělo pozitivní test na covid od března 1020 osob z Mostecka, z toho 384 se vyléčilo a 6 zemřelo.

Vláda kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Česku zpřísnila protikoronavirová opatření. Od čtvrtka 22. října jsou zavřené služby a maloobchody, kromě prodejen se základním zbožím, například potravinami a drogerií. Omezil se volný pohyb. Výjimkou jsou cesty do práce, za rodinou, na nákup či na chatu. Povolené jsou i procházky v přírodě a parcích.