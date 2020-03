Most vzal v potaz také doporučení ministerstva školství omezení nebo přerušení provozu mateřských škol. „Ochrana našich obyvatel je pro nás nejdůležitější. Přistupujeme proto nyní k opatřením, abychom předcházeli rizikům v souvislosti s epidemií koronaviru. Jsme si vědomi, že náhlé uzavření školky je pro všechny rodiče náročné, právě proto jim chceme poskytnout pár dní na vyřešení situace. V současné době máme ve školkách menší počet dětí a dá se říct, že rodiče je tam preventivně neumisťovali a dá se říct, že se zavřením počítali,“ oznámil ve čtvrtek 12. března odpoledne primátor Jan Paparega.

Město už zavřelo Sportovní halu Most, Aquadrom Most, zimní stadion a městské divadlo. Podle sdělení krajské hygienické stanice se k osmé hodině ranní 12. března na území okresů Most, Louny, a Chomutov dosud nevyskytl jediný případ koronaviru.