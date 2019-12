Podle střednědobého výhledu radničního rozpočtu, který v červnu schválilo zastupitelstvo, si úprava Repre v letech 2020 až 2022 vyžádá 550 milionů korun. V prosinci zastupitelé rozhodnou o uvolnění 20 milionů korun na zahajovací práce a město prověřuje dotační tituly, aby ušetřilo.

„Nyní velmi aktivně jednáme o možnosti zařadit realizaci této stavby do programu Re:start,“ sdělil primátor Jan Paparega (ProMost).

Pomoc pro slabší

Program podporovaný českou vládou upřednostňuje při rozdělování finanční pomoci významné projekty v ekonomicky slabších regionech. Například Litvínov chce do Re:startu dostat svůj projekt na stavbu plavecké haly u Koldomu.

V Mostě ale sílí kritika stěhování knihovny i projektu Repre. Protest doprovázený peticí se přesunul z ulic na zasedání zastupitelstva, kde ve čtvrtek 21. listopadu vystoupili v diskuzi občanů tři účastníci úterní demonstrace na obranu knihovny a Repre. „Stěhování knihovny do Repre zrekonstruovaného podle současného plánu vnímám jako zničení dvou hodnotných staveb najednou,“ řekl aktivista Lukáš Ryšavý. Upozornil, že Most nemá téměř žádné historické památky, a proto by měl renovovat zdařilé budovy ze 70. a 80. let s pomocí architektonických soutěží.Vadí mu i to, že záměr město neprojednalo s veřejností.

„Občanská veřejnost je opomíjena a téměř neinformována,“ sdělila čtenářka Blanka Vaňková. I ona prosazuje opravu budovy knihovny místo stěhování. Radnice se podle ní měla inspirovat městem Tábor, jenž rekonstrukci své knihovny plánuje s veřejností, která záměr připomínkuje. „U nás v Mostě se chystá rozsáhlý a velmi náročný projekt, ale budoucí fungování knihovny po jejím přestěhování zůstává stále zahaleno tajemstvím, jež podporuje různé spekulace. Je proto legitimní se ptát,“ dodala. S dalšími oponenty se obává, že knihovna bude v menších prostorách strádat a její funkční budova zanikne.

Stavební inženýr Jan Machovec vyzval radnici, aby projekt zastavila. „Zvolený postup bez architektonické soutěže by se dal pochopit u výstavby například haly pro skladování posypové soli, ne však u investiční akce několika desetiletí, která ovlivní město na generace,“ řekl. Zastavení projektu podle něj nebude slabošstvím, ale ukázkou síly poučit se z chyb.

„Pořád si myslím, že to nebyl zas tak špatný nápad,“ oponoval odborník na kulturu Václav Hofmann (ODS), který je autorem myšlenky spojit předimenzovanou knihovnu s málo využívaným Repre. Inspiroval se ve francouzském Toulouse, kde v jedné budově funguje divadlo a knihovna. V Mostě, který řadu let hledá řešení pro chátrající objekty knihovny a Repre, by podobné slučování podle Hofmanna zefektivnilo provoz a programovou náplň nového centra společenského dění, které by bez knihovny neožilo. „Projekt Repre, jak nám byl prezentován, knihovnu neomezí,“ sdělil.

Podle primátora bude knižní fond zachován, knihovníci se propouštět nebudou, kvalita služeb pro čtenáře a další návštěvníky knihovny vzroste a zlepší se i parkování. „Od samého počátku je tento záměr komunikován s vedením knihovny,“ uvedl Paparega. Podle něj architektonická soutěž nebyla nutná. Veřejnou zakázku na projekt označil za otevřené řízení, do kterého se mohla přihlásit jakákoli architektonická kancelář.