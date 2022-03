Radnice v úterý odpoledne oznámila, že v hotelu Cascade je už 43 osob, z toho 24 dětí a 19 dospělých. Sociálka mimo jiné řeší tři děti, které přicestovaly za tetou bez zákonného zástupce. Rodiče zůstali na Ukrajině.

Mariana je součástí první větší skupiny uprchlíků, kteří v úterý 1. března dorazili do největšího hotelu v okresu Most. „Jedná se o pět rodin, dohromady dvaadvacet lidí,“ říká český dobrovolník Vladimír Pilař, který pracuje v oboru finančnictví.

Vladimír má známé s kontakty na Ukrajině a ubytování v Mostě pomáhal rodinám zprostředkovat. „Mají ukrajinské pasy, žádají o azyl, podporu a pomoc,“ vysvětluje. Podle něj přijetí uprchlíků nebylo administrativně složité. „Tím, že jsme dostali kontakt na Most, což zařídil kolega, tak to bylo poměrně jednoduché. Tady se k tomu postavili bravurně,“ oceňuje Vladimír personál hotelu a mosteckou radnici, které hotel patří.

Rodiny přijely auty, kde měly osobní věci a oblečení. Vzali jen to nejnutnější. „Nevím, jak dlouho tu budeme. Ale když to bude možné, rád bych si tu našel práci,“ říká starší Ukrajinec, který se ženami na parkovišti u hotelu třídí obsah zavazadel. Jeho krajan si dělá obavy o příbuzné, kteří zůstali na západní Ukrajině poblíž hranic s Maďarskem. „Ještě nevím, co tu bude,“ komentuje příjezd do Mostu.

Dopoledne vstoupí do hotelu úředníci z radnice, kteří pro Ukrajince zařizují další pomoc a péči o děti.

Město hodlá v hotelu dočasně ubytovat na své náklady až sto rodin. V úterý ráno jsou na pokojích už tři desítky běženců a čeká se na další skupiny, které mají dorazit večer a ve středu. Několika ubytovaným chce pobyt a stravu hradit firma zaměstnávající Ukrajince, kteří pro své příbuzné zatím nemohou sehnat jiné bydlení.

Radnice hledá ubytování pro další očekávané válečné uprchlíky, hlavně pro ženy s dětmi a seniory, kteří nemají v České republice příbuzné. Primátor Jan Paparega vyzval Mostečany, aby pomohli. „Lidé, kteří potřebují naši pomoc, vyhnala z jejich domova válka. Je naší morální povinností pomoci, pokud je to v našich silách a možnostech,“ oznámil primátor. Kdo chce nabídnout dočasné bydlení, má kontaktovat radnici nebo vyplnit na webu města formulář.

Své ubytovací kapacity už nabídla Charita Most, která provozuje v regionu několik azylových domů. Pro dalších 25 běženců má k dispozici tělocvičnu v Komunitním centru Litvínov Janov, kde jsou WC, sprchy a možnosti pro přípravu jídla. „Jsme také připraveni využít naše zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,“ řekla Helena Fadrhonsová z Charity Most.

Charita zároveň otevřela ve svém mosteckém sídle v ulici Františka Malíka a v janovském centru sběrná místa pro materiální humanitární pomoc.

Hlavním sběrným místem pro Most je od úterý 1. března obchodní dům Central, kam začala veřejnost přinášet potřebné věci. Ty neskončí na Ukrajině, ale jsou určeny pro uprchlíky, kteří dorazí do Mostu a okolí. „Nyní sháníme dobrovolníky na příjem a výdej věcí,“ sdělil Jan Panocha z Diakonie Most, která se sbírkou pomáhá. Tato akce může trvat týdny, možná i déle, podle vývoje na Ukrajině.

Ošacení je už dostatek, lidé mají nosit hlavně hlavně trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, dámské vložky, dětské pleny, nabité power banky, sim karty či mobilní telefony. Zdravotnické potřeby si převezme Český červený kříž. Sběrné místo v Centralu je v bývalé prodejně kuchyní ORESI na 1. náměstí a slouží od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Od otevření v něm pomáhají také ukrajinští dobrovolníci. Mezi prvními přišel nabídnout své služby 52letý Serhij, který žije v Mostě od roku 1997 a je manažerem pražské stavební firmy, která zaměstnává Ukrajince. „Chci jako Ukrajinec přispět, jak nejvíc to bude možné, protože nemohu jet válčit,“ vysvětlil rodák ze západní Ukrajiny, kterého vyděsil masivní ruský útok na Charkov. Na Ukrajině má příbuzné, kteří jsou připraveni okamžitě utéct. Do Mostu už podle Serhije dorazily rodiny jeho známých. „V noci naši zaměstnanci jeli na hranice s Polskem a rodiny přivezli. Ubytováváme je všude, kde je to možné. Co já vím od svých známých, tak v Mostě se zatím jedná o zhruba dvacet rodin,“ dodal dobrovolník.

Sběrné místo pro pomoc Ukrajině otevřela i litvínovská Krušnohorská poliklinika ve spolupráci s městem Litvínov a Svazkem obcí v regionu Krušných hor. Sklad s humanitární pomocí, která bude sloužit lidem z Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit svou zemi a budou ubytováni v Litvínově a spádové oblasti, přijímá věci od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.