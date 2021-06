Nevejde se na ni ani koberec z obýváku. Mostecká ulice Uzounká je opravdu uzounká. Od plotu k plotu měří pouhé tři metry. Když Alžběta Teřlová trhá u branky třešně, může ze žebříku bez vší pochybnosti prohlásit, že má o dění v ulici absolutní přehled. V Mostě, městě rozlehlých bulvárů, tohle může říct málokdo.

Alžběta žije v Uzounké 52 let a necítí se stísněně. „Nás to nijak neomezuje, zvykli jsme si,“ říká při sklizni sladkých bobulí. Zrály bez výfukových plynů, protože Uzounká není tranzitní silnicí. Slouží jen místním. Nemá chodník, protože pro něj není místo. Asfaltový prostůrek mezi domky je společný pro chodce i auta. Ta mají garáže na dvorcích. Na první pohled musí být komplikované dostat se autem dovnitř a pak ven.

„Dá se s tím vyjet docela dobře, nikdy jsme neměli problém,“ ujišťuje seniorka, které se v Uzounké moc líbí. Usmívá se, i když kovový stojan pro sušení prádla je na plotě nalomený a nakřivo. Ťukl do něj stavební stroj.

V Uzounké totiž energetici rekonstruují plynovod, takže ulička je ještě užší kvůli ohrazenému výkopu. Dovnitř nemohla vjet najednou žádná velká technika. „Komplikovalo nám to práci,“ potvrzuje stavař během polední přestávky, kdy dělníci odpočívají u lopat.

Názvy ulic podle genius loci

Mostecká Uzounká je příkladem ulice, jejíž název trefně vystihuje její typickou vlastnost. Tvůrci názvů ulic takto postupují docela často. V Mostě existují i ulice Drobná, Krátká či Malá. Příliš kreativní názvy obvykle neuspějí, což se potvrdilo i ve čtvrtek 24. června, kdy městské zastupitelstvo rozhodovalo o pojmenování čtyř nových ulic. Ty vznikají výstavbou rodinných domů u Vtelna. Návrhy byly tři. Ulice se mohly pojmenovat Žitná, Ječná, Ovesná a Maková, protože osada se staví na bývalém obilném poli. Pak byla varianta mít tam Safírovou, Rubínovou, Opálovou a Jantarovou, protože ulice s podobným názvem v Mostě ještě nejsou a město má navíc hornickou tradici, která má k minerálům blízko.

Politici nakonec bez výhrad a jednohlasně schválili názvy Břehová, U Bettynky, V Rákosí a V Lukách. „Domnívám se, že tato verze je ta nejlepší,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Nové domy rostou u vodní nádrže Bettynka, jejíž zarostlá přírodní zákoutí vyhledává řada druhů ptáků. V okolí bývaly v minulosti i louky. „Názvy ulic mají vazbu na toto místo a dále odkazují na přirozené prostředí ptactva, které v břehové části a okolí nádrže žijí,“ vysvětlil v důvodové zprávě magistrátní odbor rozvoje a dotací.

V lokalitě probíhá výstavba na několik etap. V první by mělo vzniknout 42 domů, v druhé dalších 42. Mezi domy budou čtyři komunikace, z toho dvě průjezdné a dvě slepé, a každá bude mít kvůli lepší orientaci svůj uliční název.

Osobnosti, socialismus a botanika na cedulích



Víte, kde jsou v Mostě ulice Partyzánská, Jany Vrby, Pod Těžní věží či Ořechová? Znát všechny ulice ve městě je těžký úkol. V Mostě jich je přes 270. Většina názvů je z éry komunistické totality, kdy se zboural starý Most a na zelené louce vznikala nová sídliště.



Radnice měnit pojmenování některých ulic nechce, protože by to přineslo i nepopulární povinnosti, například výměnu osobních dokladů. Proto zůstávají na cedulích například jména Maxima Gorkého, Karla Marxe či Maršála Žukova. Nejznámější a nejdelší je třída Budovatelů, která protíná město od severu k jihu a v centru je velká jako pražské Václavské náměstí. Řada mosteckých ulic nese názvy stromů (Topolová, Akátová, Jabloňová, Lipová) či bylinek a koření (Mátová, Rozmarýnová, Tymiánová, Zázvorová, Šafránová). Klasikou jsou názvy po známých osobnostech (Bohuslava Martinů, Jana Palacha, K. H. Máchy, J. E. Purkyně). V části Starý Most, kde stálo historické město zaniklé v minulém století těžbou uhlí, jsou kolem přesunutého kostela jen tři ulice - Hřbitovní, Kostelní a Železničářů.