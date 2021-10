Mostecká radnice uvažuje o rozsáhlé rekonstrukci celé ulice Československé lidové armády (ČSA) mezi Lunou a muzeem. Je to ambiciózní plán, který se týká dosud spíše opomíjené nejstarší části města. Jedná se o území dlouhé 1,3 kilometru a široké až 400 metrů, protože záměr zahrnuje i okolí budov a úpravu navazujících ulic Vladislava Vančury a Aloise Jiráska, což je úsek mezi nemocnicí následné péče a báňskou záchranou stanicí. Návrh změn vzejde z urbanisticko - dopravní studie. Ta zhodnotí rozvojový potenciál lokality, její vazby na sousední sídliště a doporučí konkrétní proměnu.

„V ulici ČSA chceme řešit nejen dopravní záležitosti, ale i blízké okolí, včetně přilehlého parku naproti areálu bývalých kasáren,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol.

Podle zadání nedávno vyhlášené zakázky na zpracování studie musí být v týmu zhotovitele kromě architekta-urbanisty a dopravního experta také krajinářský architekt.

Záměr úpravy ČSA vzešel z potřeby usměrňovat ve městě automobilovou dopravu a vytvářet parkovací místa. Jenže na rozdíl od jednostranných řešení z minulých let radnice tvrdí, že chce zároveň posilovat kvalitu navazující obytné zástavby a veřejných prostranství.

Město v zadání zakázky na studii uvádí, že ČSA je jednou z klíčových sběrných komunikací Mostu s denním průjezdem až 17 tisíc vozidel a její význam poroste. V dokumentaci se píše, že vzhledem k rozvojovým záměrům města a na základě podnětů urbanistů a architektů bude slábnout role třídy Budovatelů jako hlavní dopravní tepny. V novém základním komunikačním systému (ZÁKOS) je totiž Budovatelka „definována jako obslužná komunikace s cílem zklidnění zejména v úseku od Centralu ke sportovní hale, tedy podél centra města a parku Střed“. Část projíždějících vozidel mají přebírat ulice Žatecká a ČSA.

„Cílem urbanisticko - dopravní studie ČSA je vyřešit veřejný uliční prostor komplexně, včetně jeho paralelní východní větve podél parku, a dále kolmo navazujících ulic Aloise Jiráska a sousední ulice Vladislava Vančury,“ stojí v materiálu, kterým se budou zabývat experti. Očekává se, že do území o rozloze 40 fotbalových hřišť vloží i ekologicky šetrné druhy dopravy, novou zeleň, využívání dešťové vody a místa pro sousedské aktivity.

Zájem o ČSA není ojedinělý. V říjnu 2020 architekti Vít Holý a Helena Kubínová při Dni architektury upozornili, že ulice je nevyužitou branou k jezeru Most, kde kdysi stál starý Most. „Je jednou z mála historických cest, které přečkaly překotný a složitý vývoj mostecké krajiny ve druhé polovině 20. století. Je to ulice, které zůstala paměť a která si svou stopu drží i po zbourání starého Mostu,“ sdělili architekti.

Po likvidaci starého města se ulice ocitla na okraji nového Mostu a dál se nerozvíjela. Příkladem je park u kasáren, ze kterého zmizely okrasné bazénky s vodotryskem, původní záhony a mlatové cesty. Při Dni architektury zaznělo, že zaostalost ulici nesvědčí a je třeba celé její území zrevidovat, protože situace kolem se změnila a navíc vzniklo jezero Most. Za promarněnou šanci označili někteří odborníci fakt, že nový most k jezeru, který se otevřel na konci ulice ČSA, není s ulicí propojen cyklostezkou nebo chodníkem.

Návrhy na zvelebení ulice se letos objevily i v participativním rozpočtu, v němž Mostečané doporučují městu k realizaci své nápady. Jakub Machovec navrhl v parku u bývalých kasáren vybudování okrasného jezírka s můstkem, aby se dala vodní plocha přejít. „Tento park má velký potenciál, který je ale nevyužitý,“ sdělil.

Jaroslav Čejka prosazoval zvelebení parčíku za oblastním muzeem a Michaela Čejková vybudování zelené bariéry, která odstíní prostor před muzeem od prachu a hluku z vytížené komunikace I/13 a kruhových objezdů v ulici ČSA a rozšíří možnosti bezpečného trávení volného času. „Vstupní prostor před muzeem v současné době tvoří hlavně parkoviště pro osobní automobily a autobusy,“ upozornila.

Zatím posledním rozsáhlým záměrem byla rekonstrukce třídy Budovatelů mezi křižovatkami u Prioru a Centralu. Přípravu doplněnou o sociologický průzkum nakonec radnice na jaře 2020 zrušila, když vypověděla smlouvu organizátorovi architektonické soutěže kvůli změně finančních priorit města v době pandemie koronaviru.

Ulice Čsl. armády v Mostě

Kdysi se jí říkalo Žatecká. Odděluje sídliště Podžatecká a Zahražany. Ulice začíná u Luny a končí u muzea. Dalšími známými objekty podél hlavní silnice jsou bývalá secesní kasárna a gymnázium. Část ulice je už delší dobu neprůjezdná kvůli výměně vodovodu a kanalizace.