Valča, Hanka, Lenka, Patrik a Mikča žijí v Dětském domově v Mostě. Jsou to malí školáci od 7 do 10 let, ale mají velký elán. Hlavně do uklízení, přestože dlouhá dospělácká košťata a lopaty jim sahají nad hlavu. Když ale tahle neuvěřitelná partička začala šúrovat veřejné prostranství u dlouhého paneláku 518 v ulici K. H. Borovského, dospělým málem spadla brada. Děti se jako pilní mravenečkové nespokojily jen se zametáním nepořádku, ale vytrhávaly trávu prorůstající dlažbou a uklízely také zbytky cigaret. Nejzajímavější na tom je, že pracovaly dobrovolně, z vlastního popudu, aby sídliště Pod Lajsníkem vypadalo lépe, prostě hezky.

„Měly jsme chuť uklízet, a tak jsme se nejdřív vrhly na náš pokoj a potom jsme uklízely chodbu a kuchyň. A pak jsme si řekly, proč bychom nemohly jít ven uklízet odpad? Tak jsme šly a měly jsme radost,“ svěřila se Deníku Valča, která zametala široké schody mezi večerkou a vchodem do paneláku.

„Rozhodly se úplně samy, my jsme jim poskytli jen nářadí,“ sdělila ředitelka dětského domova Miroslava Kavecká. „Jsou báječné,“ pochválila děti, které pomáhají uklízet areál domova i jeho blízké okolí. „My je v tom podporujeme,“ dodala ředitelka. K bloku 518 se ale vydaly jako uklízecí četa poprvé. Když personál domova viděl jejich nadšení, nemohl říct ne.

Kolemjdoucí jim fandili. Překvapená vietnamská prodavačka vyšla z večerky a brigádníkům rozdala sladkosti. „Poděkovala jsem jim, dělali to sami od sebe,“ vysvětlila za pokladnou. Rozjařené děti se pak nahrnuly do večerky a začaly ji zametat, ale znovu šokovaná obchodnice je mezi regály zastavila a mile je poslala ven s dalšími lízátky.

Děti by rády uklízely ulici častěji. Proč? „Aby naše planeta byla čistá,“ řekla Lenka. „Aby zvířátka měla víc prostoru,“ dodala Valča. „Aby to tady bylo čisté a aby lidi neházeli vajgly na zem,“ odpověděla Hanka.

A právě na vajgly se chce mostecká radnice víc zaměřit. Ve městě totiž existují místa, kde se na jednom metru čtverečním válejí desítky tabákových nedopalků. Radní nedávno rozhodli o uzavření smlouvy se společností Nevajgluj, aby město získalo peníze na úklid nedopalků v rámci kolektivního systému řešícího tento druhu odpadu. Zakladateli systému jsou tabákové firmy, které obcím podle zákona finančně kompenzují likvidaci nedopalků. Sazba pro rok 2024 je 12 korun na obyvatele za rok.

„V Mostě to dělá zhruba 740 tisíc korun,“ řekl primátor Marek Hrvol. Peníze z tohoto systému město využije na posílení čistoty, konkrétní opatření na omezení nedopalků v ulicích se bude ještě projednávat.

Městské samosprávě zbytky cigaret na veřejných prostranstvích vadí. Proto když radnice nedávno kupovala do ulic „chytré“ odpadkového koše s automatickým lisem, tak musely mít zabudovanou kovovou schránku na odkládání nedopalků. „Je potřeba jít lidem naproti, aby měli kam nedopalky dávat. Ne každý odpadkový koš má na to přihrádku a házet nedopalky do plastových nádob není bezpečné,“ sdělil primátor.

Připustil také, že v silách města není zajistit neustálý sběr nedopalků pod okny či balkóny, protože na zem létají každý den. A město nemá navíc stovky strážníků, kteří by hlídali každý dům a rozdávali pokuty za znečišťování trávníků a chodníků.

Nedopalky se rozkládají až 15 let

Podle společnosti Nevajgluj si desetina dospělých kuřáků v ČR stále myslí, že nevadí, když se nedopalky odhazují na zem nebo do kanálu. Téměř každý třetí dospělý kuřák se dokonce domnívá, že se nedopalek rozloží rychle, nejpozději do jednoho roku. „Nedopalky se přitom mohou rozkládat až 15 let na mikroplasty, které zůstávají v životním prostředí. Jediným správným způsobem jejich likvidace je odhození do koše nebo nádob na směsný odpad,“ upozornila ředitelka kolektivního systému Martina Vrbová.

Potíže s odpady Most letos zavedl místní poplatek za komunální odpad. Během 16 let, kdy za Mostečany platila radnice, totiž náklady na svoz a úklid smetí výrazně stouply. Zatímco v roce 2009 město vynaložilo zhruba 35 milionů korun, v roce 2022 to bylo víc než 65 milionů. Poplatek je teď 840 Kč ročně, což je 2,30 Kč za osobu za den. Město zisk v řádu desítek milionů korun investuje do zlepšení svozu a čistoty ulic. Mostečan vytvoří ročně v průměru 230 kg směsného odpadu, přičemž limit je 180 kg. Za nadprodukci město platí penále. V roce 2029 zákon dovolí jen 120 kg nevytříděného odpadu na osobu. Problémem je i drobný odpad, například obaly od potravin a nápojů, které lidé vyhazují na zem při pobytu na ulici.

Například na mosteckém sídlišti Pod Lajsníkem leží nespočet nedopalků. Malí dobrovolníci z dětského domova uklidili jen zlomek. Přesto se tam pořádek oproti minulosti celkově zlepšil. Starousedlíci to přičítají městským technickým službám, které posílají i do tohoto rajónu svou sběračku odpadků, tzv. papírkářku.

„Tady chodí furt stejná paní, tu poznám všude. Začíná sbírat odspoda nahoru. Dělá to už dlouho,“ řekla seniorka bydlící skoro 50 let u Sputniku. „Já ji taky vidím, když vlezu na balkón. Díky ní je tu větší pořádek,“ potvrdila sousedka z ulici J. Haška.

Podle skupinky místních seniorek by lidi měli víc dbát na pořádek. Patří ke generaci, která před rokem 1989 uklízela sídliště během sobotních brigád. „To jsme dělali dobrovolně a bylo to běžné. Dnes se to už neděje,“ uvedla jedna z žen.

