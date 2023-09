Říkají jim papírkářky. Díky ženám, které za státem dotovanou mzdu sbírají v ulicích Mostu dlouhými kleštěmi drobné smetí, je Most čistější. Jenže hodně lidí dál dělá nepořádek nebo odpad netřídí. Radnici to stojí miliony korun navíc. I proto nedávno spustila se svými technickými službami osvětovou kampaň Pro čistší Most!, jejíž hlavní hesla jsou „třídím“ a „uklízím“. Kampaň doprovází zlepšování zázemí pro ukládání odpadu. Ve vybraných lokalitách se v létě objevily například odpadkové koše na psí exkrementy .

„Je to tu o něco lepší,“ popsala 48letá papírkářka Zlatka stav parku u bloku 525, který patří do jejího rajónu. Před instalací dvou plastových košů s logem psa bylo podle ní v trávě výkalů víc. Neubylo však běžných odpadků, zejména obalů od jídla a pití. „Stále je co uklízet, protože v Javorovce, Růžovce a pod hrádkem je bordel každý den. A v létě je to nejhorší,“ dodala přímo na místě žena v montérkách. Po ochlazení očekává, že ven bude chodit méně lidí, takže smetí ubude.

Její kolegyně papírkářka, která každý všední den sbírá nepořádek v Sedmistovkách, má také dost práce. „Víte jak to je, lidi pořád něco odhazují na zem. Nejhorší je to v pondělí, prostě po víkendu. Někteří lidi dokonce dělají nepořádek schválně, protože si myslí, že to po nich uklidíme,“ povzdechla si dělnice s kleštěmi a igelitovým pytlem, kam dává odpadky z chodníků i trávníků. „My tu máme čisto. Teď jsem zrovna vyhodila plasty do žluté popelnice,“ uvedla jedna z obyvatelek ulice Josefa Ševčíka, když ke kontejnerům stojícím na křižovatce s ulicí Komořanská přijížděli popeláři.

Také na tuto lokalitu se město víc zaměřilo a v Sedmistovkách umístilo hnědé kontejnery na bio odpad. Na nádobách jsou samolepky s informacemi, co lze dovnitř vkládat, třeba zbytky ovoce, zeleniny a pečiva, čajové sáčky nebo skořápky od vajec. Podobné samolepky se při zahájení kampaně Pro čistší Most! objevily i na černých kontejnerech, na nich ale upozorňují, co dovnitř nepatří, tedy plasty, papír, sklo, kov a bio odpad. Řada obyvatel to zatím nerespektuje a v komunálním odpadu proto zbytečně končí hromady recyklovatelných surovin. Kampaň bude proto dlouhodobá, aby se množství vytříděného smetí zvýšilo. Pomoci mají i speciální webové stránky, kde už teď Mostečané najdou podrobnější informace o důležitosti třídění a úklidu, včetně aktualit, rad a tipů.

Další postup se bude odvíjet od toho, jak kampaň a novinky ovlivní chování obyvatel. Vyhodnotí se i zkušební využívání košů na psí exkrementy. Tyto koše jsou zatím jen ve vybraných částech města. „Nyní se soustředíme hlavně na parky, kam chodí hodně pejskařů. Po vyhodnocení zjistíme, zda je těchto košů dost, nebo zda si situace vyžádá jejich umístění na další místa,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

K novinkám patří i odpadkové koše ve tvaru zvířat, které mají motivovat malé děti, aby drobné smetí neházely na zem. Barevné nádoby s otevřenou tlamou jsou už u několika hřišť a město hodlá instalovat dalších 60 kusů, třeba žáby a medvědy.

Cílem kampaně není jen hezčí Most a ekologie, ale i úspora veřejných peněz. Město totiž zatěžují poplatky za nadměrné množství nevytříděného komunálního odpadu. Podle radnice každý Mostečan vytvoří ročně v průměru 230 kilogramů směsného komunálního odpadu, ale limit je 180 kg. Za výrazné překročení kvóty musí radnice platit víc a pokud lidé nezačnou intenzivněji třídit, sankce porostou. Město už varovalo, že v roce 2029 zákon dovolí jen 120 kg nevytříděného odpadu na osobu a poplatek za tunu vroste ze současné tisícikoruny na 1 850 korun. „Pokud Most zásadně nesníží množství nevytříděného odpadu, bude ho to stát jen na tomto poplatku téměř třináct milionů korun,“ informoval nedávno ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman.

Obyvatelé Mostu nejsou od roku 2007 povinni platit poplatek za svoz odpadu, protože ho za ně platí město. Zrušením poplatku tehdy město přišlo o roční příjem ve výši 30 milionů korun, ale nyní stojí nakládání s odpadem víc než dvojnásobek. Opozice v minulých letech žádala o přehodnocení tohoto benefitu pro Mostečany, ale vedení města ho zatím ponechává. Další nadstandardní službou je možnost ukládat zdarma například starý nábytek do velkoobjemových kontejnerů, které pendlují městem.