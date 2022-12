Na chodníku mezi mosteckým Priorem a radnicí se táhne jako had řada stánků. Fronta je hlavně na grilovanou drůbež a domácí uzeniny, ale lidé nakupují také sladkosti, hračky a zimní oblečení, které převládá a láká k vyzkoušení. Je totiž 13. prosince a na tradičním úterním trhu v centru města mrzne. Není divu, že i prodejce ponožek Tomáš Budinský je zachumlán do hřejivé bundy a kukly. Je stále ve střehu, protože k nepřebernému množství zboží neustále někdo chodí.

„Největší zájem je o tradiční vlněné valašské ponožky. Lidem se líbí, protože mají hezký vzhled a zároveň jsou teplé,“ říká prodejce, který nabízí jen české výrobky. Zajímavostí je, že ve stánku má také originální ponožky s motivem modrotisku, což je textilní tiskařská technika ze seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Budinský prodává ponožky většinou za 60 korun za kus, ty speciální, třeba se stříbrnými vlákny, stojí 85 korun a víc. „Pořád je to ještě za rozumné ceny,“ tvrdí prodejce z Karlovarska, který jezdí do Mostu léta.

Útok pěstmi. Žena v Mostě tloukla revizorku při kontrole jízdenek

Nejčastěji u něj nakupují senioři shánějící hlavně ponožky se zdravotními lemy, které nejsou jinde tak často k mání. „Občas přijdou i lidi, kteří někomu naletí na internetu, kde si koupili větší balení, ale pak nejsou spokojeni. U mě najdou ponožky malých českých výrobců z Moravy, Lázní Libverda nebo Varnsdorfu, které v supermarketech běžně neseženou,“ vysvětluje trhovec obklopený dalšími stánky, kde jeho kolegové nabízejí třeba podprsenky za 150, termokalhoty za 250, rukavice za 30, bundy za 1 300 či kilové pecny podmáslového chleba za 60 korun.

Martina Lišková, která už přes deset let prodává cukrovinky, je s letošními úterními trhy v Mostě spokojena. „Měli jsme úspěšný rok, protože jsme oblíbení a lidi u nás pořád něco nakupují,“ říká prodejkyně oplatek, čokolád a nejrůznějších pamlsků. Nejdůležitější podle ní je, aby se úterní trhy zachovaly. „Kdyby se zrušily, padne kulturní život, lidi by pak ani nevyšli ven a bude to mrtvé město. V některých městech trhy zrušily a místní tím strádají, protože tam není takové dění jako v Mostě. Lidi se sem rádi vrací a jsou strašně fajn,“ říká Lišková a dodává, že trhy jsou především o důchodcích, kterých k ní chodí nespočet.

Policejní zásahová jednotka si došla pro dva dealery drog z Mostu. Ukázala video

V úterý 13. prosince se souběžně konal vánoční trh na sousedním 1. náměstí, který začal už v listopadu a potrvá do ledna. Názory trhovců, kteří jsou na náměstí každý den od 10 do 18 hodin, se liší. „Letos je to podle mě slabší než loni. Lidí chodí méně, hlavně když není kulturní program,“ povzdechla si prodavačka dárkového zboží.

Jeden z prodejců občerstvení je návštěvností naopak mile překvapen. „Celkově super, až se tomu divím. Čekal jsem, že lidi budou víc naštvaní kvůli těm krizím, ale nedávají to znát. Takže s návštěvností jsem spokojen, a je jedno, jestli je kulturní program, nebo není,“ sdělil stánkař, kterému jde nejlépe na odbyt svařák, dvě deci za 50 korun. Podle něj jsou dny s koncerty a další zábavou srovnatelné s běžnými dny.

„Třeba minulou sobotu nebyla ani jedna akce, ale byly tu mraky lidí. Oni prostě rádi jen tak stojí v tomhle hezkém prostředí přes den i večer, kdy tu všechno vánočně svítí a nikoho neruší šedivá panoramata města. Zkrátka když je tma, je náměstí krásné a lidi se tu chtějí setkávat. A když tuhle atmosféru srovnávají s okolními městy, tak Most dost chválí,“ dodal trhovec. Připustil, že minulý týden byl slabší, ale to bylo proto, že lidi čekali na výplatu. A když zase utrácejí, tak prý upřednostňují hotovost, i když letos poprvé mohou na vánočním trhu platit kreditkami.

Oběd hluboko pod stovku? Na Mostecku není problém. Musíte ale do školní jídelny

V sobotu 17. prosince ráno budou v Mostě dokonce čtyři trhy najednou. Kromě vánočního zavítá na 1. náměstí farmářská slavnost s tradičními regionálními produkty. Na 2. náměstí vedle finančního úřadu by se měla ve stejnou dobu letos naposledy prodávat zelenina, ovoce a brambory na štědrovečerní stůl. A ve sportovním areálu za Neprakta klubem vypukne letos poslední bleší trh, který v lednu a únoru nebude a znovu začne až 4. března. Úterní trh v centru se bude konat ještě 20. prosince a pak mají trhovci až do února zimní přestávku.

Komu nabídka venkovního prodeje nestačí, může navštívit menší vánoční trh na náměstí Míru v Litvínově, který potrvá do 23. prosince.