Kraj svůj krok zdůvodňoval mimo jiné závěry kontroly inspektorátu práce. Ten podle informací Deníku vytýkal vedení mostecké školy šikanu několika zaměstnanců a diskriminaci odborářů. Vycházet přitom měl i z výpovědí učitele, který byl podle dalších zdrojů redakce obviněn, že falšoval hned tři vysokoškolské tituly.

Tři tituly, žádný pravý. Učitel z Mostu měl mít falešné diplomy, řeší to policie

Tento učitel měl podle Krastenicsové proti ní vést soustavnou kampaň. Prý i kvůli tomu, že na jeho falzifikáty přišla a rozhodla o ukončení jeho pracovního poměru. On však přesto dál vede jednu z dvou odborových organizací ve škole. „Celé to bylo nestandardní,“ popisuje exšéfka školy.

K zprávě inspekce, na kterou se kraj odvolává, podávala škola prostřednictvím právníka námitky. S věcnými námitkami se už inspektorát vypořádal. „Námitky podjatosti se ještě vyřizují,“ komentuje šéf oblastního inspektorátu Aleš Kalvoda.

Ředitelka Střední školy technické v Mostě končí. Odvolal ji kraj

Krastenicsová ale podobně jako zpráva inspekce hovoří o šikaně. Měla jí však být vystavena právě ona, a to ze strany zřizovatele. Prý prakticky hned od nástupu v září 2020, což se skoro kryje se změnou politického vedení hejtmanství po posledních krajských volbách. Ve škole měla mít za dva roky přes 20 různých kontrol včetně těch od České školní inspekce (ČŠI). Podle exředitelky, která je členkou mostecké KSČM, měla údajná šikana zřizovatele politické pozadí. Krastenicsová poukazuje, že na hejtmanství neměli žádný podnět k odvolání ani od ČŠI, ani od inspektorátu práce.

Byla za tím klimatizace?

Odvolání ředitelky následovalo poměrně záhy po zprávě Deníku o protahující se instalaci klimatizace do mostecké školy. Kvůli zpoždění prací posunula Krastenicsová ještě jako ředitelka školy začátek roku o 14 dní s ohledem na bezpečnost učňů a studentů. Teď už zde běží výuka standardně, přinejmenším v části budovy.

Komplikace v projektu jdou ale podle Krastenicsové za krajem. Ten je investorem této akce, která měla zpoždění i v jiných školách. „Je to jejich projekt, jde to mimo mě i mimo školu, školy do toho nemají co mluvit. Já jsem ani neviděla žádnou projektovou dokumentaci, neukázali mi ji. Celý projekt je veliký průšvih, potřebovali se mě zbavit,“ tvrdí exředitelka.

Školám v Mostě a Štětí hrozí, že nezačnou včas. Práce na klimatizaci se zadrhly

Kraj však vylučuje, že by byla vystavena šikaně kvůli svému veřejnému angažmá. „Zřizovatel v žádném případě nehodnotí politickou příslušnost ředitelů škol a v žádném případě nemá politická příslušnost vliv na vztah zřizovatele k řediteli školy,“ vzkazuje za Ústecký kraj jeho mluvčí Magdalena Fraňková. Dodává, že ani projekt na instalaci klimatizace rozhodně nebyl důvodem pro odvolání ředitelky a nijak s ním nesouvisí.

Půjdou pryč další lidé?

Za KSČM kromě Krastenicsové v právě proběhlých volbách v Mostě neúspěšně kandidovali hned dva zástupci této exředitelky. Ani jednoho z nich kraj nepověřil provizorním vedením školy. Zřizovatel to vysvětluje připomenutím, že jmenování ředitele je podle školského zákona čistě jeho kompetencí. A jestli budou následovat další personální změny? „Jsou v kompetenci ředitele školy – ten je zaměstnavatel, nikoliv kraj,“ odvětila Fraňková.

Staronově vede po odvolání Krastenicsové školu její 74letý exšéf Karel Vokáč, který tu v posledních dvou letech už nepůsobil. I přes pokračující práce na klimatizaci škola už nyní běží prakticky normálně pro všechny. „Chodí,“ říká o učních a studentech statutární zástupce školy Tomáš Kučera.