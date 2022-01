Program zahájila přednáška o Islandu

Do studia dorazila i známá moderátorka Zuzana Bubílková. Z Prahy přijela autobusem a při neformálním setkání se svými příznivci vytáhla z kufříku novou knihu mapující dlouhodobé působení populární dvojice Bubílková – Krampol v showbyznysu. „Je tam všechno, od humorných příhod z archivu po naše nové úvahy. Čtenáři tam najdou i to, co ještě nebylo zveřejněno,“ sdělila moderátorka, která zájemcům knihy podepsala a vlepila do nich samolepku s podpisem spoluautora Jiřího Krampola.

Bubílková nenavštívila nový kulturní prostor v Mostě jen kvůli knize. V sousedních místnostech, kde sídlí partnerská nahrávací studia Ponte Reports a Ponte Records, natočila videorozhovor pro internetové vysílání a domlouvala se na případném vystoupení ve Studiu 3 společně s Františkem Mockem z country kapely Poslední kovbojové.

Studio 3 zahájilo provoz koncem září loňského roku, kdy v něm vyprávěl o Islandu písničkář, básník a cestovatel Jan Burian.

Pravěká historie i humor

Nabídka se postupně rozšiřovala a letos v lednu je na programu kromě pravidelných týmových vědomostních soutěží celkem pět akcí. „Zatím všechno funguje tak, jak jsme si naplánovali. I když lidí nechodí tolik, kolik bychom si přáli, mám dobrý pocit z toho, že kdo jednou přijde, tak se chce vrátit, protože se mu tady líbí,“ uvedl zakladatel studia Miroslav Kuželka.

V tomto měsíci vystupoval v sálu jazzový North Bohemian Quartet a přednášel přední český odborník na pravěk Miroslav Popelka z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který byl i hostem vysílání studia Ponte reports. Popelka se do Studia 3 vrátí 24. ledna, kdy od 17 hodin bude vyprávět o Eduardu Štorchovi a lovcích mamutů. Pedagog, spisovatel a archeolog Štorch, který proslul dobrodružnými knihami z doby kamenné, totiž působil i na Mostecku.

Kromě výletu do dávné historie se chystá i humoristický pořad Na stojáka, který 27. ledna uvedou stand-up komici Karel Hynek, Lukáš Pavlásek a Daniel Čech. V únoru dvakrát zavítá do Studia 3 v rámci vlastivědných přednášek odborník na vývoj architektury v severních Čechách Tomáš Pavlíček, který nejprve představí proměny krajiny, a pak na to naváže povídáním o starém Mostu.

Studio 3

Nový kulturní prostor v Mostě vznikl na podzim 2021 z pronajatého skladu v přízemí budovy městské knihovny v ulici Moskevská. Víceúčelový sál pro menší akce tvoří pódium a terasy se stoly a drobným občerstvením. Sál je propojen se sousedními dvěma nahrávacími studii a dá s z něj vytvořit třetí nahrávací studio určené pro větší kapely a orchestry.

Most teď nemá kulturní dům. Městské Repre v centru je dlouhodobě zavřené, protože je ve špatném technickém stavu a o rekonstrukci se rozhodne letos. Funkci kulturních zařízení převzaly kromě divadla, muzea a knihovny soukromé hospody, kluby a další objekty.