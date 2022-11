„Pěkně to utáhněte, aby vznikl špatný pocit,“ radí během experimentu 65letý lektor a bývalý sociální pracovník Josef Tumpach. Suché zipy znovu zaskřípou a Lucie zaúpí.

Se zátěží na končetinách a zádech je těžší o deset kilogramů a navíc musí snést brýle napodobující zelený zákal a rukavice tlumící cit v prstech. „Babi, tady máte ještě hůlky a pojďte se projít,“ vyzve Tumpach dívku v těle seniora.

Lucie se dobelhá ke stolu, svalí se na židli a začne plnit další úkol – sestavit autíčko z velkých kostek plastové stavebnice. Uměle zestárlá studentka je najednou neohrabaná. Když jí jeden díl spadne, nedokáže ho zvednout. A v tu chvíli pochopí, co je stáří. Za odměnu dostane bonbón, který dlouze rozbaluje.

„Nejobtížnější byl zrak, sluch a hmat. Na zhoršený pohyb se dá zvyknout, protože s jeho omezením už mám osobní zkušenost, ale omezení smyslů mi vadí. Je to nepříjemné a na to bych si asi nezvykla,“ sdělí Deníku první dojmy Lucie, když jí studenti sundávají gerontooblek, který simuluje změny ve stáří.

Nevšední osvěta byla součástí semináře o stárnutí a potřebě zvýšeného respektu k seniorům, kterých přibývá i v mostecké populaci. Toto velké téma, jež v pondělí 31. října ukončilo program měsíční kampaně Říjen pro neziskovky, představila ve společenském sále Domova pro seniory v ulici Barvířská Městská správa sociálních služeb v Mostě (MSSS). „Chtěli jsme hravou formou dokladovat, v jakém zdravotním stavu jsou naši uživatelé. Jsou často ve vyšším nebo vysokém stupni závislosti a gerontooblek dokáže krásně na zdravém mladém silném těle demonstrovat, jak se cítí starší člověk,“ vysvětluje ředitel MSSS Luboš Trojna.

Simulátor stáří je důležitý i pro pečovatele a zdravotníky, aby si procvičili trpělivost pro práci se seniory a profesionální etiku.

Hlavně se nestresovat

Lektor ze vzdělávací agentury Seduca byl rád, že na seminář dorazila také mládež. „Dokud mladí lidé nemají zážitkovým způsobem podáno, jak se člověk mění ve stáří, tak si neuvědomí, že by takto jednou mohli fungovat oni,“ připomíná Tumpach, který dvacet let vedl SeniorCentrum Skuteč v Pardubickém kraji a nyní jako důchodce školí lidi po celé ČR. I on na sobě vnímá změny, které je však podle něj třeba přijmout jako přirozenou věc. Hlavní je zůstat co nejdéle v pohybu a nestresovat se.

V ČR žije 2,1 milionu seniorů nad 65 let, což je každý pátý obyvatel. Proces stárnutí se přitom začíná projevovat přibližně už od 35 let, kdy začne klesat schopnost regenerace organismu, hůře se hojí rány, slábne imunita a oslabují smysly. „Přichází to zvolna,“ dodává lektor.

Většina lidí není podle něj připravena na úskalí vyššího věku, ani mnohdy nepočítají s tím, že se vysokého věku dožijí. Ale čím starší člověk je, tím víc přemýšlí, co bude dál. A jaká je rada? „Podívejte se do zrcadla a mějte se rádi,“ doporučuje Tumpach.

Testem příznaků stárnutí může být i poznávání vůní, protože s přibývajícím věkem mizí čich. Proto na mosteckém semináři kolovaly krabičky s kořením, kokosem či meltou.

Most stárne

Podle statistik se průměrný věk Mostečanů blíží k hranici 43 let. Přitom v roce 2001 to bylo jen 37 let. „Při stávajícím trendu nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití lze i do budoucna očekávat narůst seniorské populace nesoucí s sebou mimo jiné nároky na relevantní služby,“ píše se ve Strategickém plánu rozvoje města Mostu na období 2021 až 2027.

Služeb pro seniory postupně přibývá. Od roku 2007 neplatí Mostečané starší 65 let jízdenky v bezbariérové MHD. Od roku 2018 jim slouží Taxík Maxík, což je individuální přeprava městskou dodávkou na telefonickou objednávku a za zvýhodněnou cenu 30 korun, za což lze jet pohodlně například k lékaři či na nákup na území Mostu. Jen loni tento taxík, provozovaný městským dopravním podnikem, svezl přes dva tisíce seniorů a najel více než 15 tisíc kilometrů. Před dvěma lety město podpořilo vznik domova pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Kapacita služeb pro seniory je přesto nedostatečná. Proto nová radniční koalice ProMOST a ANO slíbila další opatření. Vítěz voleb hodlá například zřídit SOS linku pro seniory, rozšířit službu Taxík Maxík nákupem dalšího vozu a pokračovat v modernizaci zařízení MSSS.