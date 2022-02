Sběrné místo bude v Centralu, v bývalé prodejně kuchyní ORESI, do které je přístup z 1. náměstí. Otevřeno bude až do odvolání od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. V pondělí 28. února o tom informovala mostecká radnice.

„Aktuálně pomůžeme otevřením sběrného místa, abychom shromáždili věci pro potřebné a zajistili jejich předání tam, kde je to zapotřebí. Jde o jeden z kroků, které činíme, jsme samozřejmě připraveni pomoci i dalšími způsoby,“ sdělil primátor města Mostu Jan Paparega.

Lidé nemají nosit materiál, který má omezenou trvanlivost nebo vyžaduje speciální podmínky pro skladování a transport.

POSTUP BOJŮ: Rusko zahájilo masivní útok na Charkov. Úřady hlásí desítky mrtvých

Sběrné místo bude přijímat zdravotnický materiál pro kompletaci traumasetů - hotové obvazy, obinadla, elastická obinadla, sterilní čtverce, cívkové náplasti, šátky trojcípé, termofólie/izotermické fólie, zaškrcovadla (min. šíře 6 cm), dlahy typu SAM, rukavice vyšetřovací nesterilní (zdravotnické), hygienické potřeby (plenky, mycí potřeby, vložky, vlhčené ubrousky, dezinfekce rukou) a trvanlivé potraviny (rýže, těstoviny, instantní jídla, olej, konzervy, dětská výživa). Lidé mohou nosit i komunikační prostředky (nabité power banky, sim karty, mobilní telefony).

Město Most v neděli 27. února oznámilo, že je připraveno pomoci až stovce rodin z Ukrajiny, pokud to bude zapotřebí. Zázemí v podobě ubytování a stravy by poskytl městský hotel Cascade. Náklady je v prvotní fázi připraveno uhradit město. To chce také jednat s vlastníky bytů o poskytnutí dalšího ubytování.

Most hodlá ubytovat v hotelu Cascade válečné uprchlíky z Ukrajiny a shání i byty

Most poskytne ukrajinským běžencům i pomoc s vyřízením dokladů, pomoc s překladem dokumentů do českého jazyka a pomoc s koordinací dopravy. Tato pomoc bude koordinována přes odbor sociálních věcí.

Také Charita Most se zapojila do poskytování pomoci ukrajinským běžencům. Litvínovská pobočka charity, Komunitní centrum Janov, už slouží jako jedno ze sběrných míst materiální pomoci. Centrum v ulici Janovská má pro tyto účely otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Nejvítanějšími věcmi jsou například zdravotnický materiál a neprošlé léky na tlumení bolesti pro děti i dospělé, dětské plenky všech velikostí a umělá kojenecká výživa. Lidé také mohou nosit spacáky, karimatky, deky, polštáře, peřiny, hygienu pro ženy a děti a vyprané teplé oblečení pro ženy a děti. Centrum přijímá i nabité powerbanky, mobily, světla, baterie, boxy či organizéry na uskladnění darovaných věcí a trvanlivé jídlo (instantní polévky, ovocné přesnídávky nebo jídlo v konzervách). „Mockrát děkujeme za zapojení se do sbírky materiální pomoci,“ sdělila Kateřina Maxwell z Komunitního centra Janov.