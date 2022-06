Mostecká radnice uvažuje o vylepšení spojení mezi jezerem Most a obytnými zónami, aby chodci, rodiny s kočárky či cyklisté měli na výběr z několika tras. Ta hlavní stále vede podél problematické Stovky, od které rekreanti míří přes starší most ke kostelu. Novější silniční most u oblastního muzea je totiž bez cyklostezky či chodníku, což už delší dobu vyvolává rozpaky. Navíc tam vznikají kolizní situace, na což upozornil mostecký patriot Jan Machovec prosazující vznik lávky pro pěší a kola.

„Já se tam pohybuji relativně často a vídám, že přes nový most, který je určen jen pro auta, se pohybuje hodně chodců a lidí na koloběžkách nebo na kolech,“ řekl. Příčinu vidí v tom, že most leží v důležité tranzitní ose ulic Žatecká a ČSA, kterou lidé procházejí už od dob starého Mostu, a z této části města je silniční most lákavou zkratkou k jezeru. Jenže bezpečné chodníky končí u muzea a dál jsou jen silnice, tramvajové a železniční koleje a řeka. Na nedávném veřejném projednávání budoucnosti pěší dopravy v Mostě proto stavař Machovec zástupcům města navrhl, aby u silničního mostu překlenula koridor dodatečná menší konstrukce s chodníkem a cyklostezkou.

Závod s MHD v Mostě vyhrál chodec. I proto je důležité vylepšovat chodníky

Podle radnice byl silniční most výhradně státní investicí, která počítala jen s auty. Vysoká návštěvnost jezera a jeho rychlý rozvoj však ukazuje nedostatek tras pro ekologickou dopravu. Přemostění pro chodce a kola v komplikovaném silničním prostoru u muzea sice není v plánu, ale město uvažuje o výstavbě dvou lávek z úpatí vrchu Hněvín u Souše směrem k jezeru, které by se propojily s městskou cyklotrasou a trasou pro pěší. Tento záměr, jenž zároveň obsahuje propojení jezer Most a Matylda, je součástí aktuální územní studie, která řeší využití jižní části jezerní krajiny a její vazby na okolí.

Udělat lávku od upravené lesní cesty na svahu Hněvína a překonat tak komunikace s řekou na druhé straně, není nová myšlenka. Město oprašuje koncept starý přes deset let, který zůstal ležet v šuplíku kvůli vysoké ceně. Nyní je ale opět aktuální a mají se hledat dotace. S lávkou počítá nový územní plán, kde je místo pro stavbu vyznačeno v zeleni poblíž soušské benzinky, kde je přípustné budování dopravní a technické infrastruktury pro turistiku. „Město si uvědomuje, že propojení s jezerem Most tam chybí,“ zmínil koordinátor městské mobility Kamil Novotný.

Nedobrá adresa: Mostecké Stovky. Velký nepořádek, častý hluk, vysoká kriminalita

Vše má do sebe logicky zapadnout. V současné době se dokončuje projekt částečného mosteckého cyklistického okruhu a jeden z úseků vede ze Souše k oblastnímu muzeu. Kvůli lepšímu propojení by se mohla využít i starší lávka přes silnici I/13 u autobusové zastávky u Vrbenského, čímž by se cyklisté dostali z Matyldy na cyklostezku u jezera Most po polní cestě značené jako cyklotrasa 3107. V okolí jezera radnice loni doplňovala systém směrového značení pro cyklisty, aby se v lokalitě lépe orientovali a nejezdili po chodníku. Páteřní jezerní trasa 25 vede až do Doks u Máchova jezera. Letos navíc vznikne žlutě značená krajská cyklotrasa z Mostu do Bíliny, která bude součástí pánevní trasy Kadaň – Ústí. V samotném Mostě má také přibývat cyklopruhů na silnicích.

Co se týče chodců a lepší dostupnosti jezera Most, ve fázi studie je záměr udělat nový vstup pro pěší na most ke kostelu, aby nemuseli chodit kolem Stovky. Samostatný chodník by vedl od autobusové zastávky u zimního stadionu, na okraji mostu by ústil do místa pro přecházení a na druhé straně vozovky, kde se by se odstranila část zábradlí, by chodci vešli na současný mostový chodník. Podrobnosti má určit projektová dokumentace.

S rychlou přepravou k jezeru pomůže v létě autobusová MHD, která posílí o další spoje.