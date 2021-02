Silniční most přes řeku Bílinu a dopravní koridor s železnicí v Mostě byl nominován do celostátní soutěže Mostní dílo roku v kategorii novostavba.

Konstrukce stojící na okraji Mostu spojuje město s jezerem Most a obcí Mariánské Radčice. Stavba hrazená státem z takzvaných 15 ekomiliard slouží řidičům od loňského roku. Most dlouhý přibližně 170 metrů má zavěšenou vysokou konstrukci, podobnou té, jakou má most v Ústí nad Labem.