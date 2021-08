Zdroj: DeníkU mosteckého autodromu v městské části Souš je rušno. Traktory sekají trávu a kolem jezdí jeden kamion za druhým. V pátek začne na závodní dráze třídenní mistrovství světa superbiků a přípravy vrcholí. Část silnice v horní části ulice Tvrzova je už vyhrazena pro motorky fanoušků. První dorazili v pondělí ráno.

„Jsme tady, protože v Brně závody zrušili. Teď obhlížíme terén, kudy se dostaneme dovnitř,“ říká u horní brány autodromu 35letý Filip Šimák, který přijel z východních Čech s bratrancem. Postavili si stan na tábořišti v rekreačním areálu Matylda a začali poznávat Most, kde jsou poprvé. „Celý život jsme jezdili na MotoGP do Brna, kde jsme to měli vychytané a věděli co a jak. Mosteckou trať jsme ještě neviděli, tak čekáme, jak se to vyvine,“ svěřuje se 42letý Michal Šimák. Oba zůstanou v Mostě celý týden. Co kromě závodů motorek navštíví, ještě nevědí. V recepci na Matyldě dostali informace o možnostech vyžití, ze kterých si teprve vyberou. Jsou v klidu, protože vstupenky na autodrom si koupili v předprodeji.

Autodrom ukončil předprodej zvýhodněných vstupenek. Předprodej pokračuje, ale už za nezvýhodněnou cenu. „Díky rozvolnění podmínek je k dispozici ještě dostatek vstupenek, takže by návštěvníci neměli mít problém koupit vstupenky i na místě během víkendu. Samozřejmě jistota je koupit si vstupenky předem,“ říká mluvčí Autodromu Most Radek Laube. Jediné, co už je vyprodané, jsou VIP vstupenky.

Šampionát superbiků (WorldSBK), ve kterém soutěží upravené verze sériově vyráběných motocyklů, bude historicky prvním závodem mistrovství světa na mosteckém okruhu. Místní rekord v návštěvnosti nepadne kvůli aktuálním proticovidovým opatřením, ale prestižní podnik bude vysílat dvacítka televizních stanic v čele s Eurosportem. „V přímém přenosu nebo ze záznamu tak mostecký závod mistrovství světa superbiků zhlédne zhruba 250 milionů diváků od Evropy až po Nový Zéland,“ tvrdí autodrom.

Před lety byly na autodromu akce s návštěvností přes sto tisíc návštěvníků. I když jich bude od pátku 6. srpna do neděle 8. srpna výrazně méně, město počítá s oživením cestovního ruchu. „Věřím, že se s náporem diváků, turistů, kteří do Mostu zavítají, s důstojností vyrovnáme a že si závodníci i diváci z Mostu odvezou jen příjemné zážitky a vzpomínky,“ přeje si primátor Jan Paparega.

Přestože mistrovství světa Most zviditelní, někteří lidé se na víkend netěší. Jsou to hlavně obyvatelé Souše, kteří u autodromu bydlí. „Abych vám řekla pravdu, vadí mi to strašně moc. Při takových akcích máme zavřená okna a vůbec nevětráme, abychom se doma slyšeli. Není to příjemné, a i když jsme si stěžovali, nikdo na nás nebere ohled. V tomhle jsme tu utiskovaní,“ povzdechne si 78letá Marie, která v Souši žije 40 let. Předtím bydlela v Albrechticích, které však zlikvidovala těžba uhlí.

„Když jsme přišli do Souše, tak tu byly louky a na jedné jsme postavili náš barák. To ještě autodrom nebyl. Bylo to tady perfektní, ticho, závody jen občas, ne jako teď, kdy se jezdí denně,“ dodává starousedlice. Jinak život v Souši hodnotí kladně. „Je tady hodně zeleně a sousedé jsou příjemní,“ připouští. Zelený okraj Mostu láká lidi i navzdory přítomnosti autodromu. Vznikají u něj další rodinné domy.

Souš

Souš je bývalá starobylá obec v sousedství Mostu. Většina vesnice, která měla před sto lety přes 4 tisíce obyvatel, zanikla před 50 lety kvůli těžbě uhlí. Torzo původní vsi se stalo místní částí Mostu a postupně vznikala nová zástavba. Souš sice přišla o kostel, školu a další významné budovy, ale zůstal židovský hřbitov, který je kulturní památkou. Na okraji Souše je jezero Matylda se zázemím pro sport a rekreaci. Další významnou stavbou je autodrom, který také vznikl rekultivací vytěžené šachetní oblasti.