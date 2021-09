Když se řekne Souš, lidé si obvykle představí domky pod Hněvínem, motoristické závody, bruslení u jezera Matylda nebo hotel Asas. V okrajové části Mostu se dá ale najít víc.

Zdroj: DeníkNedaleko soušské benzinky stojí nenápadná přízemní budova, kde je známá výrobna lahůdek Bufijo. Vznikla na začátku devadesátých let minulého století a než se přesunula do Souše, sídlila přímo v Mostě. Firmička, která zaměstnává přes dvacet lidí, vyrábí například obložené chlebíčky, saláty, řízky a sekanou a zásobuje krámky v Mostě a okolí. Lahůdky ze Souše se vozí i do Litvínova a Chomutova.

„Lidi si u nás objednávají lahůdky i na svatby a hodně k nám jezdí z firem, kde třeba má někdo narozeniny. To si objednají krabici chlebíčků, k tomu sekanou a mají oslavu,“ říká Zdeňka Johanová z Bufijo, kde se osvědčila klasika jako za socialismu, například typický salát Rumcajs. Johanová o něm hovoří jako o vlajkové lodi, protože jde kromě chlebíčků nejvíc na odbyt.

Od potravinářské výrobny je to kousek k areálu, který je cennou kulturní památkou, jedinou svého druhu v okrese. „Někteří Mostečané ani nevědí, že je v Souši židovský hřbitov,“ konstatuje správce. Areál z roku 1878, který je podle památkářů „významným dokladem existence mostecké židovské komunity“, moc lidí nenavštěvuje. Turisté do něj občas zavítají, když míří na mostecký hrad na vrchu Hněvín, který Souš odstiňuje od města. Na hřbitově, kde se pohřbívalo do roku 1970, je i novorenesanční obřadní síň a lze tu najít i náhrobky významných osobností města. Na hřbitově je například hrob posledního mosteckého rabína Michaela Halberstena, který zesnul v roce 1936.

V roce 2000 byly v katastru Souš u vodní plochy Nejedlý prohlášeny za kulturní památku některé budovy bývalého dolu Julius V. Správní objekt je z konce 19. století a architektonicky cenná je i strojovna a dům bývalých koupelen a šaten. Tento areál stojí dnes mimo obydlenou oblast, protože většina Souše zanikla těžbou hnědého uhlí.

K zachráněným památkám patří barokní socha svatého Prokopa z roku 1726, která dnes stojí na náměstíčku mezi mosteckým Repre a finančním úřadem.

Největším areálem v Souši je dnes autodrom. Závodní okruh se budoval v letech 1978 až 1983 v místě bývalého povrchového hnědouhelného dolu Vrbenský a nahradil provizorní tratě v ulicích města, kde se konaly například závody Intersérie. Nová dráha začala tehdy sloužit také pro testování nových vozidel, ale od roku 2005 se pro tyto účely a výcvik řidičů využívá zejména speciální polygon, který je součástí areálu autodromu. Ten minulý víkend hostil evropský šampionát okruhových tahačů, sérii Nascar a Maxx Formuli.

Letošní sezona velkých závodních podniků v mostecké Souši nekončí. O víkendu 9. a 10. října bude mostecký autodrom premiérově hostit hned dva světové šampionáty. „Díky Autoklubu ČR se do České republiky po deseti letech vrací závod cestovních vozů nejvyšší světové série. Ve stejném termínu se do Mostu sjedou také nejlepší jezdci vytrvalostních závodů motocyklů seriálu FIM EWC. Diváci zde také uvidí Karla Haniku a řadu dalších českých jezdců,“ informoval mluvčí autodromu Radek Laube.

O Souši

Původně významná obec, která ležela na břehu Komořanského jezera. Před sto lety měla přes čtyři tisíce obyvatel, kostel i školu. Obec zanikla v roce 1963, protože většina budov byla kvůli těžbě uhlí zbourána a zbytek se připojil k sousednímu Mostu.