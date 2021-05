Každý týden minimálně tři trhy, na kterých koupíte všechno od záclon po cibuli a elpíčko Karla Gotta. Taková bude situace v Mostě od půlky května. Oživení pouličního prodeje souvisí s uvolňováním vládních protiepidemických opatření. Mezi radnici a Prior se v úterý 11. května vrátí pravidelné úterní trhy s oblečením, potravinami a dalším spotřebním zbožím.

Znovu se otevře i tradiční bleší trh u fotbalového hřiště za Neprakťákem, kde stánkaři zahájí prodej v sobotu 15. května od půl šesté ráno. Novinkou budou Italské trhy na 1. náměstí, které od 10. do 15. května od 9 do 20 hodin nabídnou sýry, olivy, těstoviny, uzeniny a další speciality z jižní Evropy. Stále platí hygienická pravidla: odstupy mezi prodejními místy nejméně dva metry, omezený počet lidí ve stejnou dobu na tržišti (1 osoba na 15 m²), dezinfekce u každého prodejního místa, zákaz prodeje pokrmů a nápojů k bezprostřední konzumaci a zákaz poskytování stolů a míst k sezení.

Minulou sobotu se v Radničním parku konal první pravidelný Pěstitelský trh, který nahrazuje tradiční trh u Kosmosu, kde vzniklo parkoviště. V parku rozložila své stánky desítka pěstitelů a trh na tomto novém místě navštívily od 5 do 12 hodin stovky lidí. Například sazenice byly od tří korun, klasické české odrůdy jablek od deseti a brambory od dvanácti korun. Pěstitelé věří, že lidé si k nim do centra o sobotách cestu najdou.

„Z mého pohledu to tady bude mnohem lepší. Město nám vyšlo maximálně vstříc. Moc si toho vážím, protože občané Mostu by byly bez sortimentu, který markety nedokáží nabídnout,“ řekl Deníku zahradník Jaroslav Janouš ze Saběnic, který léta prodával na tržnici u Kosmosu. Podle něj trhům v Radničním parku pomůžou i borovice, které vydlážděnou prodejní plochu lemují a v létě poskytnou stín nejen lidem, ale také zelenině, která vydrží déle čerstvá.

„Já mám emoční problém, protože u Kosmosu byla tržnice, která tam přešla ze starého Mostu. Lidi si k tomu místu vytvořili od 70. let vztah a potrvá hodně dlouho, než se něčím nahradí,“ povzdechla si jedna z pravidelných návštěvnic trhu.

Hodně lidí si přeje, aby parta trhovců, kteří jezdili ke Kosmosu, zakotvila v Radničním parku každou sobotu. Někdo tradiční frmol očekává až na třetím trhu v sobotu 15. května. „Cesta sem je dobrá a parkování výborné. Uvidíme, jestli se sem lidi naučí chodit,“ řekla na prvním sobotním trhu v Radničním parku zahradnice Růžena Vildová z Libčevsi.

Za nevýhodu mnozí považují, že kolem parku nejsou obytné domy jako u Kosmosu v horní a hustě osídlené části města. „Tam to byla osudová chyba,“ okomentoval změnu soukromé tržnice na parkoviště další pěstitel. Na prvním trhu v parku obsloužil například zákaznici, která by si ráda vzala pět kilo brambor, ale koupila jen kilo, aby zvládla nákup odnést nahoru.

„Nahoru jsme jezdili léta, ale na nové místo si musíme zvyknout a lidi si snad taky zvyknou. Doufáme, že to bude pro obě strany dobré,“ řekla trhovkyně z Lounska, které park vyhovuje a považuje ho za pěkné místo. „Jsem ráda, že je tu trh, ale chvilku potrvá, než se to rozkřikne,“ uvedla zákaznice, která si koupila muškáty.

„Lidi to měli u Kosmosu jako svoje tržiště, ale teď jsou naštvaní, že tam nic nekoupí. Hlavní ale je, že trh se zachoval. Kdyby úplně zanikl, bylo by to moc špatný,“ řekl Mostečan, který hodlá sobotní rituál - nakoupit vše čerstvé a setkat se s lidmi - nadále dodržovat. „Jsme rádi za každé místo, kde můžeme prodávat. Důležité je, město se postaralo o nás i občany,“ dodala žena, pěstující zeleninu a ovoce.