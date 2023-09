Velké množství odpadu, hlavně plastu, po sobě zanechali na zemi návštěvníci Mostecké slavnosti, která skončila v noci ze soboty na neděli.

Ráno po Mostecké slavnosti. | Video: Martin Vokurka

Přestože pracovníci městských technických služeb uklízeli areál u kostela průběžně od zahájení dvoudenní zábavy, při návalu lidí během večerních koncertů se nedalo vše posbírat. Proto v neděli při východu slunce úklidová četa začala sbírat zbylé hromady smetí.

„Je to masakr, a to se zavedly vratné kelímky. Minule tu tolik odpadků nebylo,“ sdělila Deníku jedna z žen, které se s hráběmi, košťaty, lopatami, kleštěmi a velkými igelitovými pytli vrhly na nepořádek. To už byl v téměř liduprázdné lokalitě klid, hlavní pódium bylo rozebrané a většina prodejních stánků odjela. Na tábořišti ráno stála ještě desítka stanů.