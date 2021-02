/FOTO/ Pokud přelomovou zakázku dostane kvalitní projektant a budou peníze, přes šest tisíc Mostečanů získá lepší prostředí pro život. A další mají následovat.

Mostecké sídliště Pod Lajsníkem mezi vrchy Šibeník a Lajsník. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Pod stříškou autobusové zastávky Pod Lajsníkem chybí už řadu let lavička. Zdá se to být maličkost, ale v okolních panelácích žije dost seniorů, kteří by se při čekání na třicítku rádi posadili. V ulicích za zastávkou je řada dalších nedostatků. Chodníky nejsou bezbariérové, auta parkují halabala a hřiště pustnou. A právě tady se má hodně věcí změnit. Město připraví urbanistickou studii na úpravu veřejných prostranství celého sídliště Pod Lajsníkem. Je to první akce svého druhu v Mostě od doby, kdy se nepovedlo zvelebit sídliště Výsluní.