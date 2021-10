V ospalém středečním ránu po svátku svatého Václava panuje na mosteckém sídlišti Liščí Vrch skoro svatý klid. Podle některých obyvatel je to ale pouhé zdání. To, že z jednoho přízemního bytu zní na chodník hlasitá hudba, že opodál sběrač kovů přebírá plné igelitky, a že řvoucí rozčilený řidič na přeplněném parkovišti odtahuje o kus dál popelnice, je jen malý výsek z každodenní reality, která je podle kritických starousedlíků čím dál tíživější.

„Bydlím tady třicet let, ale v posledním roce se to zhoršilo. Třeba u nás ve vchodě se mění nájemníci tak často, že ani nevím, jaké mám sousedy,“ povzdechne si v ulici Josefa Ševčíka žena ve středním věku. Z práce se prý bojí chodit večer domů a vyhýbá se místům, kde vidí různé party. „Někdy si myslím, že je to tu horší než ve Stovce,“ dodala.

Sídliště Liščí Vrch, lidově zvané Sedmistovky, je od roku 2006 sociálně deprivovanou zónou, i když tak na první pohled nevypadá. Obytné domy jsou zateplené, barevné, žádný není vybydlený jako v litvínovském Janově, všude je dost zeleně, blízko jsou obchody a rekreační areál Benedikt. Skřípe ale občanské soužití. „Situace je tu stejná jako v celém v Mostě, to se přece ví. Byty tu koupili lidi, kteří se o ně moc nestarají a pronajímají je komukoliv,“ řekla mladá žena u hlídaného parkoviště. Nejvíc jí vadí hlučné skupinky, když se vracejí z hospod.

Podle Ivana Nováka, který minulý týden vystoupil v diskusi občanů na zasedání zastupitelstva, je problémů na sídlišti víc než dřív. „Hluk, bordel, vyhrožování, drogy. Od nás z baráku se vystěhovaly už čtyři rodiny, protože už to nesnesou. Byty se prodají a přijdou tam nepřizpůsobiví,“ řekl. Dodal, že úřady nemohou pořád strkat hlavu do písku a říkat, že se s tím nedá nic dělat. „Musí se to řešit, nebo ta situace vygraduje,“ varoval.

Jeho soused ho přišel na radnici podpořit. „Je to horší a horší,“ řekl a stěžoval si hlavně na vulgární mládež, která se zdržuje pod balkóny. „Nevíme si s tím rady, je to denně a denně. Strážníci je vyženou, a oni přijdou zas,“ rozčílil se domovník.

Panelák, ze kterého je nejvíce stížností, začala nedávno pravidelně sledovat městská policie. Hlídka se u něj objevuje každý den hlavně večer. „O kontrolách je úřední záznam,“ ujistil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol. Strážníci u domu od začátku září několikrát narazili na mládež z okolních ulic, ale nepáchala žádné protiprávní jednání. Kromě vykázání z místa kvůli hlučnosti nemůže hlídka nic jiného dělat. Kontroly mají pokračovat v naději, že party se postupně vytlačí jinam, kde nebudou nikomu vadit.

Stížnosti na sídliště Liščí Vrch v Mostě otevřely novou debatu, zda se dělá dost pro klid a bezpečí obyvatel v problémových lokalitách.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Stížnosti v Sedmistovkách rozvířily mezi mosteckými politiky debatu, zda se pro klid a bezpečnost na sídlištích dělá dost. „Situace v našem kraji je dlouhodobě neudržitelná,“ komentovala sociální problémy zastupitelka a poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Podle ní pomůže novela zákona o hmotné nouzi, která umožní za opakované přestupky snížit sociální dávku.

Radní a předseda mosteckého výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů Jiří Nedvěd (ProMost) pochybuje o tom, že srážky z dávek zaberou u mladých delikventů. „Je dobře, že tento nástroj vznikl, ale neočekával bych od něj zázraky. Nevěřím tomu, že ve většině případů bude účinný,“ sdělil. Podle něj bude mimo jiné složité dokazování, což bývá problém i teď.

Zástupcům domovních správ v Sedmistovkách doporučil komunikovat s majiteli bytů, případně s předsedy domů, odkud party jsou, aby vznikl tlak na možné rušení nájemních smluv. Výbor se nyní nemůže podle Nedvěda Sedmistovkám intenzivně věnovat jako lokalitám Javorová a Dobnerovka, kde radnice zaznamenala zlepšení, ale řeší je dál.

Zastupitel a hejtman Jan Schiller (ANO) vzkázal Mostečanům, aby při podezření z porušení zákona neváhali volat policisty nebo strážníky a události se mohly zaevidovat. Bude to pak další podklad z Ústeckého kraje pro zákonodárce, aby se potížemi regionu zabývali. „Když jsme hájili ve sněmovně zájmy našeho kraje, tak jsme naráželi na tvrzení, že podle statistik se u nás skoro nic neděje,“ upozornil Schiller.

Most a okolí navštívila za posledních patnáct let řada ministrů i premiérů. Podle místní samosprávy nejsou vidět pokroky. „Vadí mi, že se nic neděje. Nemohu se s tím smířit. Je třeba vyslat důrazný signál do sněmovny, není přece možné neustále ustupovat,“ řekl zastupitel Milan Rybák (SMM).

Město Most, které od státu očekávalo pomoc, bylo před pár lety jedním z iniciátorů tzv. 15 opatření v boji proti obchodu s chudobou, kdy spolu jednali zástupci státu a obcí. „Bylo to jen žvanění u kulatého stolu, které nemělo žádný výsledek,“ sdělil primátor Jan Paparega (ProMost). Podle něj by měli poslanci z Ústeckého kraje tato témata ve sněmovně akcentovat.

„Je to svízelná situace. Uvidíme, jak dopadnou volby,“ uvedla zastupitelka a senátorka Alena Dernerová (SD-SN). Navrhla, aby Ústecký kraj co nejdříve vyzval příští sněmovnu k zohlednění regionálních potíží při tvorbě zákonů. Podle hejtmana kraj novou výzvu připraví.