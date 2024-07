Je to náhoda? Nebo snad záměr televizních dramaturgů? Severočeský Most bude mít ve čtvrtek večer hned dva hvězdné zástupce v boji o divákovu pozornost. Nejprve v České televizi poběží další díl dnes už legendárního seriálu Most!, hned poté začne přímý přenos ze zahájení Olympijského festivalu u jezera Most.

S trochou nadsázky lze říct, že diváci z celé republiky ve čtvrtek večer budou moci spatřit to nejhorší a to nejlepší, co Most nabízí. Ve 20.05 začne na prvním programu České televize čtvrtý díl seriálu Most!, v němž vyrazí popelář Luděk pro odpadky do nechvalně známého Chanova. Právě tento díl patří k divácky nejoceňovanějším. "Tady Luděk je ze Snědý tísně, more," je jedna z hlášek z tohoto dílu, která už zlidověla.

Chanov patří dlouhodobě k nejproblematičtějším vyloučeným lokalitám v Ústeckém kraji. I zde se ale mění věci k lepšímu. V Chanově už například nestojí poškozený panelák Blok 6 známý ze seriálu. Město ho nechalo zbourat v září 2022.

Osmidílný komediální seriál Most!, vysílaný Českou televizí v premiéře v lednu a únoru 2019, vychází z autentického prostředí města Most a utahuje si z xenofobů, Romů i české malosti. Díky svéráznému humoru, který upozorňuje na závažná společenská témata, začal seriál v době vysílání ihned lámat rekordy ve sledovanosti. Například pátý díl vidělo přes 1,5 milionu diváků. Seriál scenáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského vstoupil do historie i svými hláškami, které zlidověly.

Od doby natáčení se v některých vchodech zbylých domů daří udržet pořádek a zajistit drobné úpravy svépomocí nájemníků. Radnice finančně podporuje třeba pokládku lina na chodbách. Podle vedení města pokračuje na sídlišti také intenzivní sociální práce. „S Chanovem teď nejsou žádné problémy,“ řekl Deníku před časem primátor Marek Hrvol (ProMOST). Dlouhodobě nejhorší je poloprázdný Blok 10, ale jeho demolice není v plánu.

Krátce po závěrečných titulcích seriálu Most! se pozornost České televize obrátí jen kousek za město, k areálu jezera Most, které patří k tomu nejatraktivnějšímu, co může region nabídnout. Právě tam totiž našel zázemí Olympijský festival 2024, který po dobu trvání olympiády v Paříži nabídne fanzónu a bohatý sportovní a doprovodný program.

Ve 20.50 začne na prvním programu České televize přímý přenos ze zahájení Olympijského festivalu u jezera Most. Diváky čeká spousta zábavy, zajímavostí a sportovních her. Známé osobnosti si poměří své síly v mnoha disciplínách. Vystoupí i skupina Mirai nebo divadelní spolek akrobatů Losers Cirque Company.

Pořadem provede Roman Šebrle, Olga Lounová a Jan Svoboda. Svoji fyzičku, taktiku či šikovnost si vyzkouší například Barbora Špotáková, Gabriela Soukalová, Ondřej Synek, Vavřinec Hradilek, Aleš Valenta, Jakub Kohák, Richard Genzer, Zdeněk Godla, Andrea Kalivodová, Jolana Smyčková, Michal Novotný a mnoho dalších.

Čtvrteční mostecká dominance v České televizi skončí zhruba ve 22.18 hodin.