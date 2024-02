Dvě děvčata bruslí na chodníku pod okny v sociálně vyloučené lokalitě Stovka. Každá má jen jednu brusli a druhou nohou se odráží. Drží se za ruce, aby nespadly, a křičí radostí. Drnci, drnci! Na zámkové dlažbě kolečka rachotí a ujíždějí do stran. Lépe by se jim jezdilo na nedalekém asfaltovém hřišti v ulici W. A. Mozarta, ale to je už šest let zrušené kvůli stížnostem na výrostky a zarůstá bodláky. Děti ve Stovce už nemohou navštívit ani hrací plácek na dvoře činžáku mezi ulicemi Konstantina Biebla a Budovatelů. Nedávno zmizel a na zarovnané ploše zbyla po demolici jen rozbahněná hlína s otisky pneumatik.

„Zrušili to. S hřištěm byly dlouhodobé problémy, na které jsme upozornili v petici. I já ji podepsala, protože tady to bylo něco hrozného. Rachot do noci, popíjení a tak dále,“ sdělila jedna z nájemnic. „Byla tam prolézačka, houpačky, pískoviště a lavičky. A právě na těch lavičkách se děly ty věci,“ dodala. Místní si na vyklizený dvůr pomalu zvykají. „Sedělo tam plno lidí a děti si neměly kde hrát. Kam teď budou chodit, nevím,“ řekla maminka ze sousedního vchodu.

Město odstraňuje staré plácky na hraní a sportování cíleně, a to už šestnáct let. Některá hřiště mezi domy zanikla kvůli stížnostem na hluk, některá kvůli přísnějším předpisům a úsporám v údržbě. Nových hřišť tolik nevzniklo, ale jsou lépe vybavená a slouží jako spádová pro víc ulic. Nejmodernější a největší jsou v rekreačních zónách. „V Mostě je dostatek prostoru pro to, aby si děti, když mají chuť, odpoledne zasportovaly,“ upozornil primátor Marek Hrvol.

Havraní prošel masopustní průvod. Maškary navštívily i Moravěves a Saběnice

Radnice chce budovat a otevírat další nová hřiště. Na jaře zprovozní kamerami hlídané sportoviště v rekonstruovaném parku Střed, kde děti a mládež najdou zázemí například pro basketbal, posilování a skate a kde bude i domek správce s půjčovnou sportovních potřeb. Letos začne výstavba oploceného hřiště na míčové hry vedle skateparku na Šibeníku. Veřejná zakázka na zhotovitele se má vyhlásit v tomto pololetí a v rozpočtu je na to sedm milionů korun. Radnice podle primátora řeší další místa, kde by mohla vzniknout nová hřiště. „Spousta starých ploch zanikla, ale chceme vracet plácky dětem tam, kde je to možné. Najít vhodnou plochu poblíž domů je ale dost problematické, protože se vždy najde nějaká skupina obyvatel, která protestuje. Pro nás je to nepříjemné, když někdo stále píše, že je proti. Takže se snažíme být extrémně citliví na to, kde hřiště bude,“ dodal primátor.

Nyní se chystá projekt na výstavbu víceúčelového hřiště v ulici Pionýrů. Dokumentace pro stavební řízení má být hotova do konce června. Oplocené sportoviště má vzniknout na volné travnaté ploše poblíž velkého městského parkoviště, v místě bývalého hřiště zaniklé 9. ZŠ. Radnice počítá s tím, že tento záměr by neměl nikomu vadit. Podobné hřiště se plánuje pro park na Skřivánčím vrchu mezi paneláky ulic Javorová a Jasmínová. Sportoviště má stát poblíž místní restaurace, kde byl kdysi asfaltový plácek na míčové hry.

Dost lidí o nás ještě neví, ale vstupenky online frčí, říká šéf Studia3 v Mostě

Dřív byly prolézačky, houpačky, pískoviště či asfaltová hřiště téměř u každého domu v Mostě. Zlom nastal v létě 2007, kdy rada města rozhodla o vybudování deseti centrálních, oplocených a uzamykatelných dětských hřišť. Zároveň schválila rušení desítek veřejně přístupných hracích ploch, včetně všech nezakrytých pískovišť. Součástí rozhodnutí bylo i omezení počtu zpevněných ploch pro míčové hry. Město se tehdy odvolalo na to, že stáří 217 dětských hřišť se zhruba 1 150 herními prvky je v průměru 30 až 40 let. „Takové množství je příliš velké a jejich údržba finančně nákladná,“ zdůvodnili tenkrát radní svůj verdikt. Běžná údržba stála dva miliony korun ročně a na další stovky tisíc vyšla výměna písku ve dvou stovkách pískovišť. Centrálních hřišť nakonec vzniklo jen několik. Dvě město zrušilo kvůli stížnostem.

Letos ale zájem o pohyb venku zřejmě vzroste v souvislosti s blížícím se Olympijským festivalem u jezera Most, který se bude konat během letní olympiády v Paříži. U jezera budou na přelomu července a srpna v provozu desítky účelově vzniklých sportovišť, která navštíví i děti ze dvou Olympijských příměstských táborů. „Rodiče ještě mohou děti přihlašovat,“ sdělila Danuše Lískovcová, ředitelka Střediska volného času v Mostě, které tábory nabízí. Jedná se o dva turnusy, každý s kapacitou 170 dětí. V prvním turnusu zbývala k 7. únoru jen dvě poslední volná místa. U druhého turnusu je víc volných míst. Tábor se stravou a pitným režimem stojí 3 tisíce korun a děti si v něm vyzkouší olympijské i neolympijské sporty, potkají slavné sportovce a získají analýzu svých sportovních vloh. Dostanou i olympijské triko.

Mohlo by vás také zaujmout: V Mostě bude demonstrace. Souvisí s přestavbou Repre, která má začít na jaře