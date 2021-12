Město Most bude v příštím roce hospodařit se schodkem 264 milionů korun. Důvodem je řada stavebních investic. V plánu jsou například rozsáhlé úpravy parku Střed, rekonstrukce hradu Hněvín, výstavba parkovišť a instalace osvětlení podél okružní cesty u jezera Matylda. Vyplývá to z nového městského rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo. Radnice pokryje výdaje s pomocí úspor a dotací.

Část opozice chtěla seznam naplánovaných investic na rok 2022 rozšířit, ale kvůli nedostatku hlasů neuspěla. „V rozpočtu jsou opravy a rekonstrukce, ale chybí tam projekty, které podporují rozvoj města,“ sdělil zastupitel Jan Hrubeš (Piráti a Zelení pro Most). Toto seskupení navrhovalo přidat do rozpočtu 20 milionů korun na architektonickou soutěž, která by řešila zlepšení veřejných prostranství na třídě Budovatelů mezi křižovatkami u Centralu a Prioru. Radnice chtěla loni na jaře soutěž vyhlásit, pak ale kvůli pandemii koronaviru vypověděla smlouvu organizátorovi a soutěž nebyla. Podle opozice, která jinak nemá s rozpočtem zásadní problém, nyní zůstávají jedinými rozvojovými projekty obnova parku Střed a výstavba tréninkové sportovní haly, což je málo. „Měli bychom se na rozpočet dívat z dlouhodobého hlediska,“ dodal Hrubeš.

V parku u sportovní haly v Mostě bude zase funkční vodní kaskáda

Podle náměstka primátora Marka Hrvola (ProMost) je rozpočet rozvojový. „Samozřejmě je to věc názoru, ale v rozpočtu je dost projektů, které se netýkají pouze běžných oprav, ale i rozvoje jednotlivých lokalit ve městě,“ uvedl. Městu se podle něj daří zvelebovat například příměstské rekreační areály a školy, kde s pomocí dotací vznikají nové odborné učebny. „To je pro nás jedna z priorit,“ dodal náměstek.

Radní a člen komise regionálního rozvoje Jiří Nedvěd (ProMost) navíc nevyloučil, že téma třídy Budovatelů by se mohlo během příštího roku ještě otevřít.

Investice za stamiliony

Schválený rozpočet počítá s investicemi za zhruba 400 milionů korun. K připravovaným zakázkám a projektům, kterých je celkem přes sto, patří třeba vybudování odborných učeben v 15. ZŠ, úprava ulic Moskevská a Velebudická a vznik obratiště pro autobusy ve Vtelně. Na seznamu jsou také nová občerstvení u jezer Most a Matylda a v parku Šibeník, rekonstrukce amfiteátru na Benediktu nebo výstavba parkovacích míst v ulicích Okružní, J. Palacha, F. Kmocha, V Zahrádkách a Brněnská.

Radnice očekává, že v roce 2022 se její celkové příjmy přiblíží k částce 1,5 miliardy korun a výdaje v souhrnu překročí hranici 1,7 miliardy korun. Běžné výdaje na každodenní provoz a zajištění základních služeb od svozu odpadu po MHD ale mají být v téměř sedmdesátimilionovém přebytku. „To znamená, že neprojídáme vlastní finanční prostředky na chod města,“ řekl Hrvol.

Nejhorším místem pro život je Ústecký kraj, tvrdí průzkum. Umíráme nejmladší

Podle něj se městu daří hospodařit v posledních letech velmi dobře. Letos navíc splatí úvěr na rekonstrukci sportovní haly a od ledna 2022 bude zadlužení nízké. Proto si hodlá radnice na velké investice v letech 2023 až 2025 půjčit až jednu miliardu korun. Jedná se hlavně o letos odloženou rekonstrukci kulturního domu Repre.

Z výhod, které radnice dlouhodobě poskytuje Mostečanům, zůstanou v příštím roce v platnosti bezplatná doprava v MHD pro školáky a seniory a bezplatný svoz komunálního odpadu pro všechny obyvatele. Novinkou bude od ledna příspěvek 15 tisíc korun rodinám za každé narozené dítě, pokud rodiče pracují nebo studují a mají ve městě trvalý pobyt.